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РСХБ внедрил маркировку поставщиков, включенных в Государственный племенной регистр

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Качественный племенной материал — одна из основ аграрной отрасли. Для обеспечения прозрачности и контроля на платформе "Своё Фермерство" Россельхозбанк ввёл специальную маркировку поставщиков, включённых в Государственный племенной регистр. Эта система служит для официального учёта племенных животных и организаций в России, что даёт покупателям дополнительную гарантию качества продукции маркетплейса.

Благодаря системе фильтров пользователи платформы "Своё Фермерство" могут легко определить, какие поставщики включены в Госплемрегистр. Достаточно лишь применить соответствующий фильтр "Госплемрегистр" в разделе "Компании" на маркетплейсе.

На платформе представлено более 1000 предложений животных различных видов и пород от 600 проверенных поставщиков, входящих в Госплемрегистр. Основной ассортимент сосредоточен в категориях крупного и мелкого рогатого скота, а также птицы, на которые приходится порядка 90% всех товаров с соответствующей маркировкой. Покупателям доступно свыше 100 пород, включая голштинскую, герефордскую, чёрно-пёструю, казахскую белоголовую, калмыцкую и многие другие.

В топ-5 регионов по размещению товаров для племенного животноводства входят Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Кировская и Московская области, а также Ставропольский край.

"Маркировка компаний из Госплемрегистра на маркетплейсе "Своё Фермерство" будет полезна как для поставщиков, так и для покупателей продукции. Благодаря верификации компаний, включенных в Госплемрегистр, платформа сможет гарантировать высокое качество продукции и соответствие стандартам, а также — прослеживаемость происхождения племенных животных и подтверждение их племенной ценности. Кроме того, внедрение этой функции способствует развитию сельского хозяйства и повышению конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках", — отмечает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

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Новости

Назад. 04 июня 2025
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