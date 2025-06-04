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Ростех выбрал для предприятий "оборонки" ИИ-решение от российских разработчиков

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Госкорпорация Ростех выбрала для своих оборонно-промышленных предприятий решение с элементами искусственного интеллекта от российских разработчиков. Экспертов корпорации заинтересовали продукты ИТ-холдинга T1, который предлагает широкий набор сервисов с ИИ, начиная от автоматизированных систем подбора персонала до прогнозов отказа оборудования и интеллектуального анализа технической документации в рамках проектирования сложных наукоемких изделий ОПК.

В апреле Корпорация предложила отечественным создателям софта адаптировать свои ИТ-продукты для оборонных предприятий. Лучшие продукты будут рекомендованы к внедрению и тиражированию в контуре Корпорации. В том числе Ростех предложил перенести в промышленность те модели с ИИ, которые уже были отработаны в других компаниях.

"На данный момент наиболее интересными нам показались отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта от Т1. Эта компания предлагает большой набор решений на базе своей фабрики приложений ИИ, которые могут быть востребованы сразу в нескольких наших холдингах. Например, это предельно практичный логистическо-хозяйственный сервис с ИИ, который позволяет формировать производственные графики и расписания с учетом имеющегося оборудования, количества и доступности сотрудников, сроков контрактов. Также это модели для воссоздания электронной структуры изделия в PLM на базе бумажной конструкторской документации, цифровые ассистенты для инженера и так далее. Использование таких моделей оптимизирует рабочие процессы, повышает производительность труда и снижает издержки", — сказал директор по цифровой трансформации Ростеха Максим Валин.

В связи с высоким интересом соискателей прием заявок на адаптацию программных платформ с ИИ для оборонных заводов и предприятий продлен до октября этого года. Лучшие решения будут отобраны для тиражирования в предприятиях ОПК.

Проекты принимаются через единое окно коммуникации — ai@rostec.ru.

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Назад. 04 июня 2025
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