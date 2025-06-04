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Меньше серверов, больше защиты: в контейнерах Orion soft будет развернута HR-платформа "Юнион"

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Российский разработчик Orion soft и вендор НОТА, входящий в ИТ-холдинг Т1, заключили технологическое партнерство для совместного развертывания HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион" в Nova Container Platform, платформе оркестрации контейнеризированных приложений Orion soft.

В рамках партнерства Orion soft предоставил доступ к своему стенду, где специалисты НОТА уже начали работы по контейнеризации системы "Юнион". Внедрение Nova Container Platform снизит потребление серверных ресурсов за счет оптимизированного использования вычислительных мощностей. Помимо этого, платформа помогает управлять рисками за счет контейнерной изоляции и более точной настройки среды, а также гарантирует высокую безопасность.

С учетом текущей нагрузки и объёма подготовительных работ, производство установило технический дедлайн по запуску стенда — середина июня 2025 года.

"Мы верим в контейнерные технологии и в то, что за ними будущее корпоративной ИТ-инфраструктуры. Партнёрство с НОТА позволяет нам подтвердить это не словами, а делом. Это сотрудничество дает измеримые преимущества уже на этапе тестирования", — прокомментировал Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft.

"Для наших клиентов — крупных корпораций и госкомпаний — важно, чтобы HR-система не только решала задачи подбора, но и соответствовала стандартам кибербезопасности. Интеграция "Юнион" с Nova Container Platform позволяет снизить нагрузку на серверы за счет оптимизации ресурсов, сохраняя при этом отказоустойчивость и защищенность данных. Контейнерная изоляция минимизирует риски утечек, а встроенные инструменты мониторинга гарантируют прозрачность работы системы на каждом этапе. Для нас это переход на новый уровень надежности для клиентов", — дополнил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА.

Партнерство с НОТА станет примером того, как отечественные ИТ-решения могут объединяться на базе современных облачных подходов, создавая дополнительную ценность для клиентов.

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Назад. 04 июня 2025
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Меньше серверов, больше защиты: в контейнерах Orion soft будет развернута HR-платформа "Юнион"

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