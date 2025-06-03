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Т1 Сервионика станет стратегическим партнером КАТЮША

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Т1 Сервионика (входит в ИТ-холдинг Т1) и КАТЮША заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие совместных ИТ-решений и формирование новых предложений на рынке печати.

Стороны договорились о широком спектре совместных инициатив — от обмена знаниями и технологиями до создания новых продуктов. Партнерство нацелено на объединение экспертизы в области сервисного обслуживания и печатной инфраструктуры для разработки комплексных решений, которые отвечают требованиям бизнеса и госсектора. В рамках соглашения Т1 Сервионика получит статус стратегического партнера КАТЮШИ.

Компания КАТЮША предлагает российскую ИТ-экосистему для управления печатью. В нее входит линейка принтеров формата A4 и A3, многофункциональные устройства (МФУ), а также интеллектуальная программная среда "Смарт Принт", которая включена в Реестр российского ПО. Эти решения позволяют оптимизировать печатную инфраструктуру, повысить ее устойчивость и безопасность, а также снизить затраты на печать вплоть до 30%.

Т1 Сервионика — один из ведущих провайдеров сервисных ИТ-услуг в России с масштабной сетью поддержки и более чем 700 контрактами в ключевых секторах экономики. Компетенции компании охватывают полное сопровождение ИТ-инфраструктуры, в том числе систем печати. Это делает ее надежным партнером для технологического развития и масштабирования совместных решений.

"Объединение экспертизы Т1 Сервионика в области сервисной поддержки и масштабных ИТ-проектов с передовыми решениями КАТЮША в сфере печатной инфраструктуры — это логичный шаг на пути к созданию полноценной отечественной экосистемы цифровых сервисов. Мы уверены, что это партнерство позволит предложить клиентам по-настоящему эффективные и безопасные ИТ-решения", — отметил Анатолий Савчук, исполнительный директор Т1 Сервионика.

"Мы рады объединить усилия с Т1 Сервионикфыой, лидером в области ИТ-аутсорсинга и сервисов. Сотрудничество открывает широкие возможности для развития и масштабирования наших решений, а также для укрепления позиций российских технологий на рынке. Взаимное обогащение знаниями и совместные проекты помогут нам быстрее адаптироваться к меняющимся требованиям рынка", — прокомментировал Максим Виноградов, генеральный директор КАТЮША.

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Назад. 03 июня 2025
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