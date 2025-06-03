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ВСК получила награду за вклад в развитие франчайзинга

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В Москве в рамках недели предпринимательства прошел форум франчайзинга, где наградили компании, развивающие франшизу. Страховой Дом ВСК получил награду в номинации "Сфера услуг".

Московский форум франчайзинга прошел при поддержке Правительства Москвы, Российской ассоциации франчайзинга и TopFranchise.ru. Награда за развитие франчайзинга была вручена в 11 номинациях из различных секторов. Страховой Дом ВСК стал лауреатом в номинации "Сфера услуг".

ВСК предоставляет возможность страховым агентам открывать офисы по франшизе с 2015 года. С 2023 года компания расширила франшизу, и теперь открыть офис под брендом ВСК могут в том числе предприниматели малого и среднего бизнеса, не имеющие опыта работы в сфере страхования.

Франшиза ВСК — это готовое решение для тех, кто хочет начать прибыльное дело в страховании с полной поддержкой. Компания берет на себя организацию брендированного офиса, его продвижение в геосервисах и обеспечивает кураторское сопровождение. В ряде случаев ВСК также компенсирует затраты на оформление и оснащение офиса. На сегодня более 180 франшизных офисов уже работают в 39 регионах России. Офисы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тюмени, Уфе, Волгограде, Сургуте и других городах. В планах компании — открыть франшизу в каждом регионе страны.

Чуть раньше, в мае 2025 года, франшизу Страхового Дома ВСК отметил также самый посещаемый каталог франшиз в стране Top.Franchise, включив ее в рейтинг лучших в России.

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Назад. 03 июня 2025
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