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В платформе DION появится возможность редактировать документы во время видеозвонков

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Вендор отечественного ПО НОТА (ИТ-холдинг Т1) и российский разработчик офисного программного обеспечения Р7-Офис подписали меморандум о технологическом партнерстве в рамках ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). Соглашение предполагает возможность использовать инструменты Р7-Офис для совместного редактирования документов в ходе видеоконференцсвязи на платформе корпоративных коммуникаций DION.

По данным Интерфакса, за последние пять лет количество вакансий, предполагающих удаленный формат работы, выросло почти в 7,5 раз. В условиях растущей потребности в инструментах для дистанционной работы внедрение офисных редакторов в платформу DION становится особенно актуальным. Выбор пал на отечественный офисный пакет Р7 офис, представляющий собой альтернативу известным зарубежным аналогам.

Разработчики DION успешно провели интеграцию, обеспечив возможность совместного редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций непосредственно во время видеоконференций. Новый функционал существенно увеличивает количество сценариев использования решения, повышает гибкость системы и позволяет пользователям более эффективно использовать свое рабочее время.

"Подписание меморандума о технологическом сотрудничестве — это важный шаг в развитии платформы DION, направленный на повышение удобства пользователей и решение задач корпоративных клиентов. По итогам реализации функционала можно будет легко обмениваться документами и редактировать их в режиме реального времени прямо во время звонка. Это сделает совместную работу ещё удобнее, ускорит процесс внесения изменений и принятия решений, не прерывая видеосвязь", — отмечает Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1).

"Интеграция редакторов Р7 офис в платформу DION — это возможность предложить привычный пользователю зарубежного офисного ПО спектр возможностей по работе с документами, обеспечивая при этом высокий уровень совместимости с уже имеющимися в корпоративных информационных системах документами. Оно полностью адаптировано под нужды отечественных компаний, а это важно в условиях импортозамещения. Синергия этих решений позволит предложить рынку конкурентоспособный продукт, отвечающий современным требованиям к корпоративным коммуникациям и работе с офисными документами", — комментирует Виталий Шаев, руководитель центра компетенций Р7 офис.

Функционал редакторов Р7 офис станет доступен пользователям DION при подключении специального тарифа. В дальнейшем компании планируют развивать сотрудничество, улучшая совместимость продуктов и расширяя спектр возможностей для клиентов.

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Новости

Назад. 03 июня 2025
В платформе DION появится возможность редактировать документы во время видеозвонков
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