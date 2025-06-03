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Страховой Дом ВСК подписал соглашение о сотрудничестве с Центром компетенций по информационным системам управления холдингом и АПКИТ

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Страховой Дом ВСК заключил трехсторонний меморандум о сотрудничестве в сфере разработки продуктов по страхованию рисков перехода на отечественные информационные системы с Национальным центром компетенций по информационным системам управления холдингом (АНО "НЦК ИСУ") и Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Подписание состоялось 2 июня на площадке конференции ЦИПР-2025. Цель партнерства — сотрудничество для создания страховых продуктов, направленных на защиту потребителей от рисков импортозамещения ERP-систем.

Соглашение о сотрудничестве было подписано генеральным директором АНО "НЦК ИСУ" Кириллом Семионом, исполнительным директором АПКИТ Николаем Комлевым и членом Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольгой Сорокиной.

Компании планируют взаимодействие в части импортозамещения ERP-систем. В частности, разработку продукта для страхования рисков перехода на отечественные ERP-решения. Так, партнеры анонсировали запуск нового страхового полиса. Это программа, защищающая процесс перехода компаний с зарубежных на отечественные информационные системы управления, в частности ERP-системы, от целого комплекса рисков.

Полис позволит при наступлении страхового случая оперативно получить возмещение и продолжить работу организации, независимо от того, кто был виновником происшествия — заказчик, интегратор или вендор. Также в покрытие программы включены расходы на устранение последствий киберинцидента и диагностику информационных систем клиента. Отдельно можно включить в перечень рисков ответственность вендора перед заказчиком при разработке и адаптации ПО на мощностях самого страхователя.

Еще одним ключевым направлением работы партнеров в рамках меморандума будет совместное участие спикеров компаний в различных мероприятиях — семинарах, форумах, конференциях, — посвященных темам IT, цифровизации страхования и кибербезопасности.

"Мы разработали уникальный страховой продукт, защищающий проект перехода с иностранных на отечественные информационные системы управления, в частности на российские ERP системы, от целого комплекса рисков. Этот продукт позволяет при неблагоприятном стечении обстоятельств не искать виновного между заказчиком, интегратором или вендером, т. к. он защищает их всех одновременно, что позволяет получить страховое возмещение и продолжить работу. Наше сотрудничество с АНО "НЦК ИСУ" и АПКИТ — это пример эффективного партнерства для развития страховых услуг в цифровой экономике", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

"В контексте импортозамещения ERP речь идет не просто об автоматизации или внедрении решения "с нуля", а о сложном процессе миграции данных с сохранением или хотя бы без ухудшения функциональности. Такие проекты отличаются высокой стоимостью и сопряжены с широким спектром рисков как для заказчика, так и для исполнителей. Страховое покрытие при легитимном страховании профессиональной ответственности способно защитить компании от финансовых потерь и даже предотвратить разорение в критических ситуациях", — заявил генеральный директор АНО "НЦК ИСУ" Кирилл Семион.

"Совместная работа с АНО "НЦК ИСУ" и Страховым Домом ВСК позволит создать сбалансированные страховые решения, учитывающие специфику ИТ-проектов. Это особенно актуально в условиях активного перехода на отечественное программное обеспечение", — отметил руководитель Центра компетенций по развитию ERP/CRM Николай Комлев.

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Назад. 03 июня 2025
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