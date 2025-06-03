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"Ростелеком" представил отечественную систему управления цифровой средой автомобилей "Аврора Автомобильная"

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На ежегодной деловой конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит со 2 по 6 июня в Нижнем Новгороде, "Ростелеком" продемонстрировал работу "Авроры Автомобильной" — операционной системы для цифровой среды автомобиля. Решение создано на базе ОС "Аврора" (разработка компании "Открытая мобильная платформа" (ОМП), входит в группу компаний "Ростелеком").

Отечественная платформа управления цифровой средой автомобиля разрабатывается для повышения технологической независимости российского автопрома и предоставления нового уровня клиентского опыта. ОС "Аврора Автомобильная" служит основой для программного продукта "Аврора Авто", который представляет собой графический интерфейс пользователя, сервисы и магазин приложений. Платформа обеспечит автопроизводителям глубокую интеграцию с системами автомобиля для реализации широких функциональных возможностей мультимедийных и информационных продуктов.

Проект стартовал с соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. В дальнейшем он получил поддержку Министерства промышленности и торговли РФ, а также вызвал интерес со стороны ключевых игроков рынка автомобилестроения, которые рассматривают отечественную платформу "Аврора Автомобильная" как альтернативу для иностранных решений (Android Automotive).

В рамках презентации на конференции ЦИПР "Ростелеком" представил стенд с ОС "Аврора Автомобильная", демонстрирующий функциональность и гибкость графического интерфейса, возможности адаптации под потребности пользователя, интеграцию с геосервисами на базе технологий 2ГИС, музыкой и онлайн-кинотеатром Wink, а также с прототипом офлайн-голосового ассистента от Enbisys.

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":

"Наш проект — это основа для формирования современного, независимого и инновационного автомобильного рынка в России. Стратегическая цель для "Ростелекома" — сократить зависимость от иностранных технологий в автопроме, развивать ИТ-составляющую в транспортной индустрии, а также существенно укрепить конкурентоспособность отечественных автомобилей за счет технологической синергии. При разработке "Аврора Автомобильная" ключевым аспектом выступает клиентский опыт. Мы взаимодействуем как с крупнейшими российскими разработчиками, так и с молодыми ИТ-компаниями, чтобы собрать инновационные решения в экосистему и обеспечить должную безопасность и комфорт для пользователей. Полноценный вывод продукта на рынок мы планируем в течение двух лет".

Для интеграции в продукт "Аврора Автомобильная" самых передовых технологий и обеспечения лучшего пользовательского опыта "Ростелеком" и ОМП активно взаимодействуют с разработчиками цифровых сервисов, включая банки и маркетплейсы. Текущие партнерства включают сотрудничество с компаниями "АвтоВАЗ", "Итэлма" и ФГУП "НАМИ", с которыми "Ростелеком" ведет проектирование и разработку.

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Новости

Назад. 03 июня 2025
"Ростелеком" представил отечественную систему управления цифровой средой автомобилей "Аврора Автомобильная"

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