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Главным тренером ХК "Лада" стал Борис Миронов

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Тренерский штаб хоккейной "Лады" возглавил Борис Миронов.

Миронов является воспитанником ЦСКА и заслуженным мастером спорта России. В качестве хоккеиста провел яркую карьеру на позиции защитника — он становился серебряным и бронзовым призер Олимпийских игр 1998 и 2002 годов, а также сыграл 741 матч в НХЛ за "Виннипег Джетс", "Эдмонтон Ойлерз", "Чикаго Блэкхокс" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

К полноценной тренерской работе Борис Олегович приступил в 2015 г., став помощником главного тренера в "Красной Армии" из МХЛ. Через год он возглавил молодых "армейцев" и сразу же завоевал Кубок Харламова. В преддверии сезона 2018/2019 Миронов вошел в тренерский штаб нижнекамского "Нефтехимика", а в сезоне 2021/2022 возглавлял московский "Спартак".

В прошлом сезоне 53-летний специалист входил в штаб челябинского "Трактора" и стал серебряным призером КХЛ.

Полностью обновленный тренерский штаб "Лады" будет представлен в ближайшее время.

Напомним, что соглашение с тренером Павлом Зубовым рассчитано до конца сезона 2024/2025.  

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Назад. 02 июня 2025
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