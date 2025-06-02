Под Самарой гражданский самолет едва не попал под прицел ПВО

02.06.2025 15:15 Читали 4

В субботу, 31 мая, в Волжском районе Самарской области гражданский самолет чуть не стал целью ПВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаинцидент".

В 9:41 экипаж самолета Л-145 над аэродромом Преображенка доложил диспетчеру о взлете. При этом вылет был запланирован на 10:30.

Эту информацию довели до ПВО. Экипажу дали команду о возврате на Преображенку. В 9:45 самолет приземлился.