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Под Самарой гражданский самолет едва не попал под прицел ПВО

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В субботу, 31 мая, в Волжском районе Самарской области гражданский самолет чуть не стал целью ПВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаинцидент".

В 9:41 экипаж самолета Л-145 над аэродромом Преображенка доложил диспетчеру о взлете. При этом вылет был запланирован на 10:30.

Эту информацию довели до ПВО. Экипажу дали команду о возврате на Преображенку. В 9:45 самолет приземлился.

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Назад. 02 июня 2025
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