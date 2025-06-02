ФСБ вскрыла в Самарской области миллионные хищения из банка

02.06.2025 10:45 Читали 9

Сотрудники УСФБ по Самарской области совместно с коллегами из регионального управления МВД вскрыли хищения из банка в особо крупном размере. Причем, махинации проводили с торговыми точками из США.

"В феврале 2019 г. неизвестные с POS-терминалов в торговых точках в США направляли онлайн-запросы на пополнение дебетовой банковской карты, оформленной на подставное лицо. При этом фактический ею пользовался тольяттинец Павел Целиков. Таким образом доступный остаток по карте увеличивался, и тольяттинец мог снимать наличные в банкоматах, делать переводы на другие карты и оплачивать покупки в интернет-магазинах. Всего он успел потратить более 14 млн рублей", — сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Об аферах узнали сотрудники ФСБ. Позже они передали материалы в полицию. Там возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество с использованием электронных средств платежа. В итоге суд Автозаводского района Тольятти признал Целикова виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима. Приговор уже вступил в силу.

Известно, что эти аферы совершали в отношении ПАО АКБ "Связь-Банк". 1 мая 2020 г. он был санирован банком с государственным участием ПАО "Промсвязьбанк". В открытых источниках остались данные о финансовых претензиях "Промсвязьбанка" к Целикову.

Также, по данным источников Волга Ньюс, не исключено, что фигуранты истории хотели присвоить всю сумму пополнения — более $305 тыс или 20,3 млн руб. (по курсу на тот момент), но не успели это сделать из-за разоблачения.