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ИТ-Холдинг Т1 и "Тераплан" объединяют усилия по разработке оптимизационных бизнес-решений

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ИТ-холдинг Т1 и компания "Тераплан" объявили о стратегическом сотрудничестве, направленном на создание и продвижение на рынок комплексного решения для оптимального планирования бизнес-процессов. Меморандум о партнерстве был подписан в рамках конференции ЦИПР, которая проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня 2025 года.

По итогам 2024 года общий объем инвестиций в искусственный интеллект в России достиг 305 млрд рублей, увеличившись на 36% за год. Эксперты отмечают, что значительная часть этих вложений приходится на прикладные решения для оптимизации — цифровых ассистентов, автоматизацию производственных и управленческих процессов, планирование и аналитику. В условиях роста объема данных и усложнения процессов бизнесу требуется инструментарий, позволяющий быстрее принимать точные управленческие решения и адаптироваться к динамичным изменениям рынка.

В рамках меморандума стороны договорились объединить экспертизу для разработки, тестирования и вывода на рынок продукта, способного решать широкий спектр задач по оптимизации — от логистики и управления запасами до планирования производственных процессов и построения инвестиционных портфелей. Решение будет интегрировать лучшие алгоритмы математического программирования, искусственного интеллекта и современные подходы к обработке больших данных.

Оптимизационная платформа, которая отличается гибкостью, скоростью обработки задач с миллионами переменных и возможностью адаптации под отраслевые требования, уже доказала свою эффективность. Экспертиза "Тераплан" подтверждена успешными кейсами для крупнейших авиакомпаний, промышленных и логистических холдингов, а команда компании — это специалисты с более чем 10-летним опытом в решении сложных комбинаторных задач.

"По данным ИТ-Холдинга Т1, к концу 2024 года уровень использования искусственного интеллекта в основной операционной деятельности российских компаний достиг 74%, что на 12% выше, чем в 2023 году. Это отражает рост популярности оптимизационных инструментов, которые становятся ключом к эффективности современного бизнеса. Объединяя наши технологические возможности с отраслевой экспертизой "Тераплан", мы создаем продукт, который позволит российским компаниям не только снижать издержки, но и гибко реагировать на вызовы рынка", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

"Мы в компании "Тераплан" искренне верим, что именно сейчас, в непростой для нашей страны экономической ситуации, остро стоит вопрос оптимального планирования и повышения эффективности бизнеса. Объединив усилия с одним из сильнейших игроков отечественного ИТ рынка, коим безусловно является ИТ-холдинг Т1, мы рассчитываем помочь ведущим российским компаниям значительно повысить эффективность своих бизнес-процессов за счет передовых технологий искусственного интеллекта и математического моделирования", — прокомментировал Солуковцев Андрей, исполнительный директор АО "Тераплан".

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Назад. 02 июня 2025
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