16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Успешный старт: "Ростелеком" продлевает акцию "Тест-драйв"

Читали 11

"Ростелеком" продлил возможность подключения к тарифам линейки "Тест-драйв" до 30 июня 2025 года. В рамках акции можно бесплатно подключить сразу несколько услуг на 30 дней: мобильную связь, домашний интернет, облачное видеонаблюдение и онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Кроме того, можно провести тест-драйв игрового тарифа "Ростелекома", включающего ряд дополнительных опций для геймеров.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома":

"Акция "Тест-драйв" вызвала большой интерес у пользователей по всей стране, поэтому мы решили продлить акцию еще на месяц — до 30 июня. Наши абоненты оценили преимущества скоростного домашнего интернета, а также удобство, которое предоставляют пакетные тарифы. С ними можно подключить мобильную связь для всей семьи, получить доступ к более чем 200 каналам интерактивного ТВ и 27 тыс. фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink. Большой популярностью пользуется и сервис облачного видеонаблюдения, который делает дом гораздо более безопасным".

За время акции клиенты "Ростелекома" подключили уже более 75 тыс. услуг, при этом большинство из них решили продолжить пользоваться сервисами компании. После окончания пробного периода "Тест-драйва" почти 99% абонентов перешли на платное обслуживание, сохранив выбранный тариф.

Пакетные тарифы, объединяющие несколько популярных услуг в одну выгодную подписку, лидируют по спросу среди продуктов массового сегмента. Более 85% продаж пакетных предложений приходятся на новых абонентов "Ростелекома".

Камеры облачного домашнего видеонаблюдения "Ростелекома" установлены уже в более 1 млн квартир и домов по всей стране. Сервис помогает отслеживать обстановку внутри помещений и на улице, контролировать режим освещения, возможные протечки, открытие дверей или окон. Оповещения о всех происшествиях или движущихся объектах пользователи получают автоматически на телефон. Абоненты "Ростелекома" также могут получить в подарок доступ к облачному видеонаблюдению на срок до 24 месяцев при покупке камер в рассрочку.

Узнать подробности и подключить тариф "Тест-драйв" можно онлайн на сайте оператора.

Версия для печати

Новости

Назад. 30 мая 2025
Успешный старт: "Ростелеком" продлевает акцию "Тест-драйв"
Опасные старты: Страховой Дом ВСК изучил, в каких спортивных секциях дети получают травмы чаще всего
Бывшему замглавы ГУ МЧС по Самарской области вынесли приговор
Начальника службы безопасности "Био-Тона" обвинили в смерти коллеги
Ольга Сорокина рассказала о перспективах платформенной экономики и экосистем в сегменте ДМС
DevOps-конвейер платформы "Сфера" стал победителем премии TAdviser IT Prize 2025
В Красноярском районе на пожаре погибли два ребенка

В России и мире

Более 13 тысяч жителей Самарской области стали участниками проекта #яПомогаю на Авито

Авито запустил на платформе бейдж #яПомогаю. Такой значок уже появился в профилях 782 тысяч пользователей, 13 389 из них — из Самарской области. Он будет отображаться в аккаунтах людей, которые поддержали деньгами благотворительные фонды или приняли участие в других целевых сборах, организованных Авито. При этом в описании к значку у каждого человека будет обозначен его личный вклад в добрые дела.

В Самаре завершается строительство проблемной "долёвки" ЖК "Садовая"

Почти 20 лет ожидания должны завершиться счастливым финалом для дольщиков ЖК "Садовая" — люди, вложившиеся в один из самых проблемных недостроев в центре Самары, должны получить свои квартиры уже в этом году. Часть из них, больше 80 дольщиков, уже готовы к новоселью — четвертая секция 22-этажного дома сдана в эксплуатацию. Об этом Волга Ньюс <a href="https://volga.news/article/754005.html" target="_blank">сообщили</a> в группе компаний "Град".

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она