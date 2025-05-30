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Начальника службы безопасности "Био-Тона" обвинили в смерти коллеги

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Закончено расследование уголовного дела в отношении начальника службы безопасности агрокорпорации "Био-Тон" Максима Зименкова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее телеграм-каналы сообщали, что в ночь с 28 на 29 декабря 2023 г. на ул. Мичурина в Самаре Зименков после корпоратива избил руководителя транспортного отдела ООО "Компания Био-Тон" Полякова, из-за чего тот получил переломы свода и основания черепа и впоследствии скончался.  

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора региона Дмитрием Смоленцевым.

"По версии следствия, в декабре 2023 году по окончании новогоднего корпоративного праздника руководитель службы безопасности на почве продолжительного рабочего конфликта нанес руководителю отдела по ремонту и эксплуатации автотранспорта компании удары в область головы и туловища, повлекшие тяжкий вред здоровью. В результате полученных повреждений потерпевший скончался в лечебном учреждении спустя две недели после конфликта", - указывается в сообщении.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Самары.

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