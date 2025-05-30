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Ольга Сорокина рассказала о перспективах платформенной экономики и экосистем в сегменте ДМС

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Одним из ключевых направлений стратегии ВСК является формирование экосистемного подхода, в котором особая роль отводится направлению здоровья и цифровизации медицинских сервисов. Ключевыми драйверами процесса являются межотраслевое взаимодействие — партнерство страховщиков, клиник, ФОИВов, а также создание системы безопасного обмена обезличенными данными клиентов, позволяющее формировать продукты не только для лечения, но и для превенции заболеваний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в рамках круглого стола "Цифровая трансформация" юбилейной XX Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков.

Рынок ДМС последнее время растет динамичными темпами — на данный момент количество застрахованных достигает 30 млн человек, это больше трети трудоспособного населения страны. Поэтому именно в данном направлении ВСК активно развивает экосистемный подход и применяет принципы платформизации и в целом цифровизации. Такой подход позволяет создавать дополнительную ценность для клиента.

Однако процесс цифровой трансформации ДМС сталкивается с определенными барьерами. Так, его реализация невозможна без межотраслевого взаимодействия, когда ценность продукта или услуги для клиента формируется в результате усилий и страховых, и медицинских организаций. И ключевой задачей в данном направлении было создание единых цифровых форматов документов. В прошлом году по результатам совместных усилий участников Ассоциации ФинТех и ВСС пять форматов документов в рамках ДМС были утверждены ФНС: список застрахованных лиц, прейскурант услуг, гарантийное письмо о согласовании услуг и его отзыв, реестр оказанных услуг. Следующий шаг в данном направлении — формирование порядка обмена данными в цифровых каналах. ФНС в настоящее время формирует рабочую группу в целях проведения пилота по внедрению утвержденных форматов в канале ЭДО.

Еще один пример перспективного пилота — цифровой канал обмена информацией по ДМС через Open API. Для страховщиков важно наладить кросс-отраслевое взаимодействие с нефинансовыми организациями — медицинскими клиниками, телеком-компаниями. Это является очень перспективной точкой развития страховщиков.

В числе барьеров, препятствующих более эффективной цифровой трансформации отрасли — нехватка данных, которые можно использовать для внедрения сервисов на основе ИИ, а также продуктов для превентивной медицины.

Ранее с Министерством цифрового развития обсуждалась возможность предоставлять страховщиками обезличенные датасеты, однако Минздрав пока не определился со способом безопасно предоставлять страховщикам эти данные. ВСК со своей стороны поддерживает усилия, направленные на формирование порядка обмена информацией с учетом всех требований к безопасности при обмене. У государства есть огромный трек активностей по сбору и систематизации данных о гражданах в рамках ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг). Поэтому перспективным направлением может стать развитие сервисов на базе портала, которые позволят гражданину давать согласие на безопасную передачу своих данных в цифровом виде в нужные коммерческие структуры — например, медицинские организации, страховые компании, образовательные учреждения. Одним из инструментов тут может выступить платформа коммерческих согласий.

"Сейчас наступает эра платформенной экономики. Мы, как и многие другие участники рынка, развиваем цифровую трансформацию, строим новую IT-архитектуру. И для позитивных изменений в отрасли важна конкуренция — дополнительную ценность продукта для клиента можно сформировать только на базе платформ разных игроков рынка. В будущем будет расти интеграция платформенной экономики в бизнес-процессы страховщиков, а также взаимодействие участников рынка и государства. Последнее необходимо для того, чтобы регуляторные изменения успевали за коммерческим развитием страховой индустрии", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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Назад. 30 мая 2025
Ольга Сорокина рассказала о перспективах платформенной экономики и экосистем в сегменте ДМС
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