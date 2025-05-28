"Ростелеком" автоматизировал до 40% задач разработки с помощью ИИ-помощника "Василиса"

28.05.2025 19:09 Читали 8

"Ростелеком" усиливает курс на цифровую трансформацию, внедряя технологии искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы. Интеллектуальный помощник разработчика "Василиса", созданный в рамках этой стратегии, сегодня используется в десятках проектов компании и автоматизирует до 40% задач на этапах проектирования, тестирования и выпуска программного обеспечения.

По оценкам команд, "Василиса" позволяет ускорить генерацию кода до 30–40%, а тестирование и исправление ошибок — до 25%. В ряде направлений типовые задачи выполняются в три-четыре раза быстрее. Встроенные механизмы оценки качества позволяют устранять большинство ошибок еще до попадания кода в тестовую среду, разгружая QA-команды и повышая общую надежность проектируемых решений.

"Ростелеком" разработал "Василису" в 2024 году и в том же году внес в реестр отечественного программного обеспечения. Компания с самого начала проектировала инструмент как надежное внутреннее решение, органично встроенное в защищенный ИТ-контур. "Василиса" дополняет работу инженеров, снимая рутину и позволяя командам сосредоточиться на архитектуре, продуктовых решениях и взаимодействии с пользователями. В основе инструмента — комплекс языковых моделей и интеллектуальных ассистентов, которые позволяют адаптироваться под различные команды и сценарии.

Сегодня "Василиса" используется в самых разных направлениях разработки — от интерфейсных решений и инженерной поддержки до серверных систем, анализа данных и тестирования. Универсальность инструмента позволяет использовать его для генерации и рефакторинга кода, автоматизации операций, документирования, анализа покрытия и переноса компонентов между языками. Такой подход ускоряет ключевые этапы разработки без ущерба для качества и поддерживает высокий темп вывода новых функций. Инструмент применяется в проектах различного масштаба: от цифровых сервисов для клиентов до модернизации внутренней инфраструктуры.

Кирилл Пихтовников, Заместитель генерального директора по производству технический директор "РТК ИТ":

"В ряде проектов с помощью "Василисы" было создано или переработано десятки тысяч строк кода. Задачи, на которые раньше уходил целый рабочий день, например, разработка сервисных компонентов и их интеграция с другими системами, теперь решаются за несколько часов. Но важнее другое — команды начали по-другому подходить к планированию: мы можем быстрее проверять идеи, чаще выпускать обновления и не тратить ресурсы на повторяющиеся действия".

"Василиса" уже стала неотъемлемым элементом культуры разработки компании, ее роль в инженерных и продуктовых процессах будет только расширяться. Развитие интеллектуальных решений — часть стратегии "Ростелекома" по цифровой трансформации. Компания делится накопленной экспертизой с отраслью и активно участвует в работе "Альянса развития искусственного интеллекта в России", содействуя формированию безопасной среды для внедрения технологий искусственного интеллекта в экономику и распространению лучших практик.