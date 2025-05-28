16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" автоматизировал до 40% задач разработки с помощью ИИ-помощника "Василиса"

Читали 8

"Ростелеком" усиливает курс на цифровую трансформацию, внедряя технологии искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы. Интеллектуальный помощник разработчика "Василиса", созданный в рамках этой стратегии, сегодня используется в десятках проектов компании и автоматизирует до 40% задач на этапах проектирования, тестирования и выпуска программного обеспечения.

По оценкам команд, "Василиса" позволяет ускорить генерацию кода до 30–40%, а тестирование и исправление ошибок — до 25%. В ряде направлений типовые задачи выполняются в три-четыре раза быстрее. Встроенные механизмы оценки качества позволяют устранять большинство ошибок еще до попадания кода в тестовую среду, разгружая QA-команды и повышая общую надежность проектируемых решений.

"Ростелеком" разработал "Василису" в 2024 году и в том же году внес в реестр отечественного программного обеспечения. Компания с самого начала проектировала инструмент как надежное внутреннее решение, органично встроенное в защищенный ИТ-контур. "Василиса" дополняет работу инженеров, снимая рутину и позволяя командам сосредоточиться на архитектуре, продуктовых решениях и взаимодействии с пользователями. В основе инструмента — комплекс языковых моделей и интеллектуальных ассистентов, которые позволяют адаптироваться под различные команды и сценарии.

Сегодня "Василиса" используется в самых разных направлениях разработки — от интерфейсных решений и инженерной поддержки до серверных систем, анализа данных и тестирования. Универсальность инструмента позволяет использовать его для генерации и рефакторинга кода, автоматизации операций, документирования, анализа покрытия и переноса компонентов между языками. Такой подход ускоряет ключевые этапы разработки без ущерба для качества и поддерживает высокий темп вывода новых функций. Инструмент применяется в проектах различного масштаба: от цифровых сервисов для клиентов до модернизации внутренней инфраструктуры.

Кирилл Пихтовников, Заместитель генерального директора по производству технический директор "РТК ИТ":

"В ряде проектов с помощью "Василисы" было создано или переработано десятки тысяч строк кода. Задачи, на которые раньше уходил целый рабочий день, например, разработка сервисных компонентов и их интеграция с другими системами, теперь решаются за несколько часов. Но важнее другое — команды начали по-другому подходить к планированию: мы можем быстрее проверять идеи, чаще выпускать обновления и не тратить ресурсы на повторяющиеся действия".

"Василиса" уже стала неотъемлемым элементом культуры разработки компании, ее роль в инженерных и продуктовых процессах будет только расширяться. Развитие интеллектуальных решений — часть стратегии "Ростелекома" по цифровой трансформации. Компания делится накопленной экспертизой с отраслью и активно участвует в работе "Альянса развития искусственного интеллекта в России", содействуя формированию безопасной среды для внедрения технологий искусственного интеллекта в экономику и распространению лучших практик.

Версия для печати

Новости

Назад. 28 мая 2025
"Ростелеком" автоматизировал до 40% задач разработки с помощью ИИ-помощника "Василиса"
Страховой Дом ВСК получил премию за развитие ИИ
Алексей Фетисов из Т1 обратил внимание на риски применения ИИ в образовании
ПСБ поможет начать свое дело военным, ветеранам боевых действий и членам их семей
Решения на базе ИИ — драйверы технологического развития предприятий ТЭК
В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова
Предполагаемым членам группировки "Индейцы" запросили до 24 лет заключения
75% соискателей готовы к собеседованию с ИИ — исследование от "Зарплата.ру" и команды "Юнион"
Три человека погибли при столкновении легковушки и фуры под Сызранью
Игорь Осинькин покидает "Крылья Советов"

В России и мире

АРХ Москва: как атмосферостойкая сталь Forcera от "Северстали" меняет облик российских городов

21-24 мая в Гостином Дворе вновь собрались ведущие архитекторы, девелоперы и эксперты на XXX Международной выставке-форуме "АРХ Москва". Одним из ключевых событий форума стал круглый стол "Суть места: формирование локальных центров при новом строительстве", где особое внимание уделили роли инновационных материалов в создании современных городских пространств. В центре дискуссии оказалась атмосферостойкая сталь Forcera — отечественная разработка компании "Северсталь", уже ставшая символом новых архитектурных решений.

Точки роста "Северстали" на рынке трубного проката

22–23 мая в Екатеринбурге прошла ежегодная конференция "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", на которой представители "Северстали" обозначили ключевые направления роста компании в условиях продолжающейся стагнации мирового и российского рынков стали.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Инженер Александр Растопчин: "Моя цель — создать роботов, способных выполнять весь цикл сельхозработ без человека"

Сельское хозяйство кормит человечество, а роботизация отрасли способна повысить ее эффективность и облегчить труд аграриев. На это нацелена работа агроинженера Александра Растопчин. Он создал мобильную платформу, которая способна в автоматическом режиме, без участия человека, перемещаться по полю и выполнять различные операции. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" ученый рассказал, как работает оборудование, где его можно применить и какие задачи предстоит решить в области роботизации сельского хозяйства.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она