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Страховой Дом ВСК получил премию за развитие ИИ

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Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии в области искусственного интеллекта "Al Олимп". Корпоративная платформа "Окно в мир" для взаимодействия с генеративным искусственным интеллектом (Gen AI) признана платформой года в категории "Генеративный AI и новые подходы к его применению".

Премия "Al Олимп" вручается за достижения в области искусственного интеллекта и его интеграцию в бизнес, науку, творчество и повседневную жизнь. Награда объединяет ведущие компании, инновационные стартапы, исследовательские центры и экспертов, которые формируют будущее AI.

Эксперты премии высоко оценили инновационный потенциал корпоративной платформы ВСК для взаимодействия сотрудников компании с Gen AI.

Приложение запущено в 2025 году, сегодня доступ к ИИ-ассистентам открыт каждому сотруднику компании. Новый корпоративный сервис позволяет работникам улучшить повседневные рабочие процессы, сэкономить время и при этом повысить производительность через автоматизацию рутинных задач. Gen AI может анализировать документы и создавать их саммари, писать программный код, помогать в ответах на вопросы СМИ, генерировать креативные идеи, изображения и даже писать письма, проверяя их на грамотность.

На платформе реализована возможность самостоятельного создания ИИ-ассистентов, что способствует обучению и развитию персонала, улучшению внутренних коммуникаций и стимулированию инноваций. Также платформа включает в себя сервис Prompt Store для быстрого доступа к успешным промптам. Сотрудники могут делиться проверенными промпт-сценариями, мгновенно масштабируя лучшие практики. Встроенная аналитика фиксирует частоту обращений и оценки ассистентов и промптов, наиболее востребованные сценарии формируют бэклог для команды разработки на автоматизацию процессов с Gen AI.

"Мы видим огромный потенциал в использовании генеративного ИИ в страховом бизнесе. Уже сейчас внедрение проекта в ВСК показало рост средней эффективности на 20% у пилотной группы разработчиков и тестировщиков. Платформа не просто дает инструменты, но и учится у сотрудников, мгновенно предоставляя лучшие практики всей нашей команде. Итоговый результат прочувствуют в том числе клиенты компании, которые получат еще более качественное обслуживание", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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Назад. 28 мая 2025
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