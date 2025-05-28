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ПСБ поможет начать свое дело военным, ветеранам боевых действий и членам их семей

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ПСБ в партнерстве с Минэкономразвития РФ запустил программу "Новое звание - предприниматель", которая позволит действующим военнослужащим, ветеранам боевых действий, в том числе СВО, военным пенсионерам и членам их семей бесплатно научиться запускать бизнес с нуля. Об этом рассказала Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ, во время выступления на сессии "Поддержка приоритетных предпринимательских групп" в рамках Кавказского инвестиционного форума.

Программа предусматривает прохождение профориентационного теста, который поможет определить индивидуальный уровень склонности к предпринимательству. Затем участники получат доступ к бесплатному онлайн-обучению: оно состоит из восьми модулей (44 академических часа) и включают в себя уроки, посвященные поиску бизнес-идеи, составлению бизнес-модели, анализу рынка конкурентов, маркетингу, продажам, финансовым, налоговым и юридическим аспектам, работе на маркетплейсах и особенностям работы по франшизе. Каждый модуль завершится тестовыми и практическими заданиями для закрепления теории. Если у участника программы пока нет своей идеи для старта бизнеса, он сможет воспользоваться франшизой известного бренда или проверенным бизнес-планом в одном из трех популярных во всех регионах направлений (кофейня, точка фастфуда или ателье по пошиву одежды).

После обучения все слушатели получат доступ к бесплатным банковским сервисам для повседневной работы предпринимателя, сопровождение отдельным менеджером-наставником, который окажет поддержку на каждом этапе запуска бизнеса, и сертификат о прохождении программы. А при открытии расчетного счета с тарифом "СВОи" у предпринимателей появится сервис "мультиюрист" - полный доступ к юридическим консультациям, помощь во взаимодействии с контрагентами или подрядчиками, консультации по вопросам налогообложения.

"Мы запускаем социально значимый комплексный инструмент, который поможет участникам СВО и другим военным получить новую профессию. Предпринимательство - одно из наиболее предпочтительных видов трудовой деятельности среди военнослужащих, уволившихся в запас, и членов их семей, что объясняется спецификой военной службы - высокой дисциплиной, ответственностью и адаптивностью. Задача нашей программы - помочь военнослужащим избежать сложностей, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, обеспечить им старт бизнеса и трек поддержки на всем пути функционирования своего дела, в том числе в удаленных малых населенных пунктах", - прокомментировала Ирина Жимерина.

"Меры поддержки ветеранов СВО обсуждались на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП под председательством Михаила Мишустина. Он поручил Центрам "Мой бизнес" обеспечить сопровождение реализации инструментов поддержки во всех регионах. Мы прогнозируем, что участниками таких программ станут более чем 10 тысяч ветеранов СВО и членов их семей", - отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

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