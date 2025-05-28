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Решения на базе ИИ — драйверы технологического развития предприятий ТЭК

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Реальный сектор заинтересован во внедрении инновационных инструментов. По данным Минэнерго РФ, к концу 2024 года 58% российских компаний ТЭК внедрили технологии искусственного интеллекта, что вдвое больше по сравнению с 2022 годом. Прогнозируется, что к 2027 году этот показатель достигнет 70%.

Согласно экспертным оценкам, внедрение ИИ и цифровых двойников позволит автоматизировать до 70–80% процессов и высвободить время специалистов для стратегических задач. А работа с большими данными повысит актуальность прогнозирования, а также сделает все операции прозрачными.

"Сегодня мы видим высокую заинтересованность промышленных компаний в формировании собственных центров компетенций по современным технологиям. Создаются союзы индустриальных, технологических и академических партнёров, что позволяет не только внедрять ИИ и большие данные, но и эффективно решать задачи оптимизации процессов, управления энергопотреблением, мониторинга и диагностики оборудования, а также автоматизации логистики и цепочек поставок", — подчеркнул Михаил Ивченко, управляющий директор по работе с промышленным сектором и ТЭК Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

По его словам, для скорейшего достижения технологической независимости необходима единая платформа управления ИИ и интеграция всех цифровых решений на предприятии.

"Кто первым отладит единую платформу управления технологиями ИИ и интегрирует её с бизнес-процессами, тот получит неоспоримое преимущество на рынке. Мы в Т1 стремимся к тому, чтобы такие решения были доступны на наименьших ресурсах и позволяли демократизировать передовые технологии для всей отрасли", — считает Михаил Ивченко.

Для реального прорыва в цифровизации промышленности необходимы не только инвестиции и развитие отечественного оборудования, но и активная кооперация с вузами и научными центрами, а также поддержка со стороны государства и регуляторов. Рост технологичности и внедрение современных цифровых решений способны сделать промышленность более привлекательной для нового поколения специалистов, но для этого важно снижать порог входа в профессию и развивать адаптивные обучающие программы на базе ИИ.

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Назад. 28 мая 2025
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