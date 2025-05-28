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Предполагаемым членам группировки "Индейцы" запросили до 24 лет заключения

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Прокуратура запросила наказание для бывшего начальника криминальной милиции Новокуйбышевска Игоря Шевяхова и предполагаемых членов группы "Индейцы". Их обвиняли в целом ряде тяжких преступлений.

Напомним, громкая история началась в 2011 году. Житель Новокуйбышевска Валерий Плотников тогда находился на лечении в больнице. 24 января мужчина сказал соседу по палате, что выйдет на 10 минут к пришедшему навестить его человеку. Больше Плотникова не видели.

"Я сразу сказала следователям, кого подозреваю. Мы ведь с братом были очень близки. И он мне рассказывал, что происходило следующее. С детства он дружил с Игорем Шевяховым. Парни выросли, Шевяхов пошел работать в милицию, а мой брат, как тогда модно было, - в бандиты. Но общение с Шевяховым не прекращалось", - говорила Татьяна Плотникова.

Татьяна рассказывала, что в какой-то момент брат захотел начать тихую жизнь. Но в тот период ОПГ якобы хотела "отжать" новокуйбышевскую нефтебазу "Коралл" у Юрия Бочкарева. Предположительно, каких-то целей достигли.

"Брат мне говорил, что якобы после этого Шевяхов должен был ему 2 млн, но отдавать не хотел. Брат на эти 2 млн собирался купить себе квартиру да и жить спокойно. Брат решил потребовать деньги, даже угрожал в суде дать показания, что его заставили подкинуть наркотики бизнесмену. И как раз накануне заседания в суде, когда брат должен был дать эти показания, он исчезает", - объясняла Татьяна.

Позже Шевяхов покинул должность в МВД. А в 2020 г. следователи вышли на предполагаемых соучастников убийства - Быкова и Бунтовского. Еще через некоторое время, 2 октября, арестовали и Шевяхова. Уголовное дело Следственный комитет возбудил по статье "Убийство".

По версии следствия, в регионе действовала группировка, в которую входили Сергей Коптелов, Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. 24 января 2011 г. около трикотажной фабрики в Новокуйбышевске Быков и Бунтовский по указанию Коптелова задушили Валерия Плотникова. Тело сбросили в Волгу. По данным правоохранителей, к убийству подстрекал Игорь Шевяхов.

Во время расследования появились и новые обвинения: эпизоды об убийстве В.Ю.Плотникова, о грабеже в отношении И.А.Лашковского, причинении тяжкого вреда здоровью А.А.Меликсетяна, о вымогательстве денег у А.В.Белоусова и Ю.А.Бочкарева, умышленном повреждении имущества А.В.Маркосяна. Судебный процесс закрыли от журналистов. Недавно коллегия присяжных вынесла вердикт в суде: "виновны".

Как стало известно на этой неделе, прокуратура запросила реальное лишение свободы для подсудимых на сроки до 24 лет и нескольких месяцев. Сроки в 24 года грозят Коптелову и Быкову.

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