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В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

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Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Сам Жуков участвовал в заседании суда по рассмотрению апелляционной жалобы по видео-конференц-связи.
 
"В апелляционной жалобе адвокат ссылается на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, выражает несогласие с постановлением суда, считает его незаконным и необоснованным", - зачитал суд в апелляционной инстанции.

Адвокат в суде дополнила свою позицию: якобы при рассмотрении дела ни прокурор, ни следователь не представили документы от операторов связи, которые подтверждают звонки и связь с телефоном ее подзащитного. Также по мнению юриста, подтверждается, что телефон у Жукова был изъят и переговоры тот вести не мог. Кроме того, со слов адвоката, изменения свидетельских показаний были обоснованны, а разговоры производились только с номера жены Жукова.

Жуков, в свою очередь, добавил, что, когда ему запретили пользоваться связью, он извлек сим-карту из своего телефона и "передал ее бухгалтеру Татьяне Ивановне Бирюковой, так как к этому номеру был привязан банк-клиент, необходимый для проведения платежей компании".

Совсем с другой точкой зрения выступил прокурор. Он сказал, что постановление Железнодорожного районного суда законно и обоснованно.

"Органы предварительного следствия предоставили достоверную информацию относительно нарушения Жуковым ранее избранной меры пресечения", - рассказал представитель надзорного органа.

Со слов прокурора, нарушения меры пресечения подтверждает и свидетель: они с Жуковым переговаривались с февраля по апрель через приложение и обсуждали различные вопросы, звонки повторялись по пять-шесть раз в день. Хотя ранее постановлением Железнодорожного районного суда от 12 февраля 2025 г. был установлен запрет на использование сотовой связи и интернета. В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение об аресте Жукова в силе.

Согласно данным сайта областного суда, уголовное дело в отношении Жукова возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным источников, речь идет о возможном обмане дольщиков и выводе средств. Ранее в телеграм-каналах публиковались открытые письма дольщиков ЖК "Космолет" и ЖК "Унисон" с упоминанием Жукова. По мнению авторов письма, два года назад стройка остановилась из-за отсутствия финансирования. А спас ситуацию инвестор ООО "Аквапорт".

Напомним, ранее сообщалось, что у ЖК "Космолет" сменился инвестор. "АкваПорт", в чью собственность должны были перейти доли Михаила Жукова в ООО "Кольцо" (100%) и ООО "Альянс" (100%), перестало финансировать строительство жилого комплекса - об этом сообщал сам Жуков.

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Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

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