16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

75% соискателей готовы к собеседованию с ИИ — исследование от "Зарплата.ру" и команды "Юнион"

Читали 7

Команда разработки HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион" (вендор НОТА, ИТ-холдинг Т1) и сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру" провели совместное исследование среди 1710 соискателей* и выяснили, как россияне воспринимают новые технологии при приеме на работу. Так, 75% респондентов готовы проходить первичное собеседование с чат-ботом, причем треть из опрошенных — без каких-либо сомнений. Каждый четвертый пока предпочитает исключительно живое общение.

Почти половина (47%) опрошенных поддерживает участие ИИ в рекрутинге, если окончательное решение остается за человеком, а 15% не видят проблем в полной автоматизации процесса. И только 12% категорически против внедрения технологий в подбор.

Ключевым преимуществом ИИ соискатели считают его объективность: 87% верят, что алгоритмы могут быть непредвзятыми, особенно при правильной настройке и сочетании с человеческим контролем. Почти половина опрошенных (46%) отмечает, что ИИ меньше подвержен стереотипам и эмоциям, чем люди. Примерно столько же (45%) ценят, что при использовании ИИ все кандидаты оцениваются по одинаковым критериям, поэтому шанс столкнуться с субъективным отношением минимален.

Также среди преимуществ соискатели отмечают быструю обработку заявок (46%), оперативную обратную связь (37%) и даже снижение стресса — 35% признаются, что общение с ботом вызывает у них меньше волнения, чем разговор с рекрутером.

Несмотря на преимущества автоматизации подбора, соискатели видят и некоторые риски в использовании ИИ в HR. Более половины респондентов (54%) опасается, что алгоритмы могут игнорировать нестандартные, но ценные навыки кандидатов, а 53% считают, что ИИ не способен учитывать индивидуальные обстоятельства соискателей. Каждый второй беспокоится о некорректной оценке из-за технических сбоев или ограничений системы, а 40% указывают на риск предвзятости, если ИИ обучен на необъективных данных. Треть опрошенных (36%) допускает возможность манипуляций, когда кандидаты намеренно подстраиваются под известные критерии алгоритма. Еще 28% отмечают проблему непрозрачности — отсутствие понимания, как именно ИИ принимает решения.

В целом уже довольно заметно, что современные HR-технологии прочно вошли в практику подбора персонала. Наиболее распространенными инструментами, с которыми сталкивались кандидаты, стали онлайн-тесты и кейсы для оценки навыков — их встречал каждый второй (48%) респондент. Чат-боты для первичного интервью знакомы трети (36%) участникам опроса. Довольно распространены и более специализированные технологии: системы видеоинтервью с анализом эмоций (18%), платформы для оценки soft skills через игры и симуляции (15%), а также системы геймификации (6%).

"Исследование подтверждает, что ИИ в HR — уже не будущее, а реальность, которая меняет ожидания соискателей. Современные кандидаты ждут от рекрутмента той же цифровой удобности и прозрачности, к которой привыкли в других сферах жизни. Компании, грамотно и осмысленно внедряющие ИИ-решения, не просто механически автоматизируют процессы, а выстраивают понятную и комфортную систему взаимодействия. При этом ключевым остается вопрос баланса: наши данные показывают, что наиболее успешны те системы, где ИИ берет на себя рутинные операции, а стратегические решения и финальный отбор остаются за человеком", — комментирует Максим Корниенко, коммерческий директор HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион" (вендор НОТА).

* Опрос проводился в период 31 марта — 8 апреля 2025 года среди 1 710 респондентов в возрасте 25-55 лет из городов-миллионников.

Версия для печати

Новости

Назад. 28 мая 2025
75% соискателей готовы к собеседованию с ИИ — исследование от "Зарплата.ру" и команды "Юнион"

В России и мире

Точки роста "Северстали" на рынке трубного проката

22–23 мая в Екатеринбурге прошла ежегодная конференция "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", на которой представители "Северстали" обозначили ключевые направления роста компании в условиях продолжающейся стагнации мирового и российского рынков стали.

"Волга — это место силы": корпоративные волонтеры провели экологическую акцию в Самаре

Сохранить Волгу чистой и красивой. Такова цель экологической акции, которую корпоративные волонтеры провели в Самаре 20 мая. Несмотря на сложные погодные условия, несколько десятков активистов собрались вместе, чтобы навести порядок на пляже в районе спуска ул. Советской Армии, где любят отдыхать жители и гости города.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Инженер Александр Растопчин: "Моя цель — создать роботов, способных выполнять весь цикл сельхозработ без человека"

Сельское хозяйство кормит человечество, а роботизация отрасли способна повысить ее эффективность и облегчить труд аграриев. На это нацелена работа агроинженера Александра Растопчин. Он создал мобильную платформу, которая способна в автоматическом режиме, без участия человека, перемещаться по полю и выполнять различные операции. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" ученый рассказал, как работает оборудование, где его можно применить и какие задачи предстоит решить в области роботизации сельского хозяйства.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она