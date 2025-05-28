75% соискателей готовы к собеседованию с ИИ — исследование от "Зарплата.ру" и команды "Юнион"

28.05.2025 10:12 Читали 7

Команда разработки HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион" (вендор НОТА, ИТ-холдинг Т1) и сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру" провели совместное исследование среди 1710 соискателей* и выяснили, как россияне воспринимают новые технологии при приеме на работу. Так, 75% респондентов готовы проходить первичное собеседование с чат-ботом, причем треть из опрошенных — без каких-либо сомнений. Каждый четвертый пока предпочитает исключительно живое общение.

Почти половина (47%) опрошенных поддерживает участие ИИ в рекрутинге, если окончательное решение остается за человеком, а 15% не видят проблем в полной автоматизации процесса. И только 12% категорически против внедрения технологий в подбор.

Ключевым преимуществом ИИ соискатели считают его объективность: 87% верят, что алгоритмы могут быть непредвзятыми, особенно при правильной настройке и сочетании с человеческим контролем. Почти половина опрошенных (46%) отмечает, что ИИ меньше подвержен стереотипам и эмоциям, чем люди. Примерно столько же (45%) ценят, что при использовании ИИ все кандидаты оцениваются по одинаковым критериям, поэтому шанс столкнуться с субъективным отношением минимален.

Также среди преимуществ соискатели отмечают быструю обработку заявок (46%), оперативную обратную связь (37%) и даже снижение стресса — 35% признаются, что общение с ботом вызывает у них меньше волнения, чем разговор с рекрутером.

Несмотря на преимущества автоматизации подбора, соискатели видят и некоторые риски в использовании ИИ в HR. Более половины респондентов (54%) опасается, что алгоритмы могут игнорировать нестандартные, но ценные навыки кандидатов, а 53% считают, что ИИ не способен учитывать индивидуальные обстоятельства соискателей. Каждый второй беспокоится о некорректной оценке из-за технических сбоев или ограничений системы, а 40% указывают на риск предвзятости, если ИИ обучен на необъективных данных. Треть опрошенных (36%) допускает возможность манипуляций, когда кандидаты намеренно подстраиваются под известные критерии алгоритма. Еще 28% отмечают проблему непрозрачности — отсутствие понимания, как именно ИИ принимает решения.

В целом уже довольно заметно, что современные HR-технологии прочно вошли в практику подбора персонала. Наиболее распространенными инструментами, с которыми сталкивались кандидаты, стали онлайн-тесты и кейсы для оценки навыков — их встречал каждый второй (48%) респондент. Чат-боты для первичного интервью знакомы трети (36%) участникам опроса. Довольно распространены и более специализированные технологии: системы видеоинтервью с анализом эмоций (18%), платформы для оценки soft skills через игры и симуляции (15%), а также системы геймификации (6%).

"Исследование подтверждает, что ИИ в HR — уже не будущее, а реальность, которая меняет ожидания соискателей. Современные кандидаты ждут от рекрутмента той же цифровой удобности и прозрачности, к которой привыкли в других сферах жизни. Компании, грамотно и осмысленно внедряющие ИИ-решения, не просто механически автоматизируют процессы, а выстраивают понятную и комфортную систему взаимодействия. При этом ключевым остается вопрос баланса: наши данные показывают, что наиболее успешны те системы, где ИИ берет на себя рутинные операции, а стратегические решения и финальный отбор остаются за человеком", — комментирует Максим Корниенко, коммерческий директор HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион" (вендор НОТА).

* Опрос проводился в период 31 марта — 8 апреля 2025 года среди 1 710 респондентов в возрасте 25-55 лет из городов-миллионников.