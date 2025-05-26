Семь жителей Самарской области вернулись из украинского плена

26.05.2025 09:18 Читали 4

Семь жителей Самарской области вернулись из украинского плена в ходе обмена военнопленными и мирными гражданами в формате 1000 на1000, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина.