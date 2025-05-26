Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что переезд офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 30.13.3349 переносится на 9 июня 2025 года

26.05.2025 18:57 Читали 22

Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что переезд офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 30.13.3349, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 45, переносится на 9 июня 2025 года.

С 9 июня офис будет обслуживать клиентов по новому адресу:

г.Тольятти, ул. Ленинградская, 68 В.

График работы:

с 9:00 до 18:00,

суббота, воскресенье — выходной

График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.

Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт — центра.

www.rshb.ru

Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный).

Банкоматы и информационно — платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.