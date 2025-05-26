13% обращений по страхованию от несчастных случаев поступает от ипотечных заемщиков

Страхование жизни и здоровья является не обязательным, но рекомендованным продуктом при оформлении ипотеки. По оценкам Страхового Дома ВСК, 67% обращений ипотечных заемщиков по НС связаны с диагностированием критических заболеваний, еще 33% приходится на несчастные случаи.
Самыми распространенными причинами потери трудоспособности по заболеваниям являются онкологические (12% обращений ипотечных заемщиков) и сердечно-сосудистые (6%), а также отёк мозга (4%), травмы, полученные в ДТП (3%).
Помимо Москвы (18%) и Санкт-Петербурга (4,5%) регионами-лидерами по числу происшествий с ипотечными заемщиками являются:
- Краснодар (4%)
- Уфа (4%)
- Ростов-на-Дону, Тюмень, Новосибирск (по 3,5%)
- Владивосток (3%)
- Ижевск (2,3%)
Одна из крупных компенсаций на закрытие ипотечного займа — 13,6 млн рублей — была выплачена клиентке, получившей смертельную травму во время катания на гироскутере. Еще 10 млн рублей были выплачены жителю Москвы, когда ему присвоили вторую группу инвалидности.