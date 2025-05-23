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Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

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Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Здание находится на ул. Венцека, 55-57 (литеры К, К1,О, П). Его состояние (в частности, фундамента, крыши, стен, пола, внутренних декоративных элементов) оценивают как ограниченно работоспособное. В рамках реставрации это планируется исправить, а также воссоздать первоначальный внешний облик особняка.

Проект предусматривает восстановление фасадов, ремонт оконных и дверных проемов, замену кровли, усиление фундамента, перепланировку помещений с учетом технологических особенностей приспособления под музей и фондохранилище. Также планируется воссоздать кованые ворота проездной арки, отреставрировать лестницы, камины, декоративные элементы интерьера центральной гостиной второго этажа.

"В июне 2025 г. планируется получить положительное заключение государственной экспертизы, а к декабрю 2027 года - провести ремонтно-реставрационные работы", - указано в программе.

Особняк Шихобаловых более известен как "дом с атлантами". Автор проекта - архитектор Александр Щербачев, но, по мнению экспертов, к отделке, обустройству интерьеров привлекали, вероятно, и других специалистов. Отличительной особенностью особняка служит арка во входной группе, оформленная скульптурами атлантов, которые держат на своих плечах центральный балкон второго этажа. Внутри здания есть уникальные лестницы - ажурные, с резьбой по дереву, а также несколько каминов, в том числе отделанных мрамором и дубом.

Здание датируется 1890 годами постройки. Однако эксперты сочли эти данные ошибочными. Изучив документацию, они пришли к выводу, что более вероятна версия строительства здания в 1904-1905 годах.

Особняк принадлежал купеческой семье Шихобаловых. В 1922 г. его муниципализировали и впоследствии передали Самарскому губвоенкомату и штабу ЧОН губернии. В советские годы здание занимало НКВД, затем военный трибунал. В 1990 г. его передали Самарскому областному художественному музею.

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Назад. 23 мая 2025
Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году
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Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

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