"Крылья Советов" прошли лицензирование

23.05.2025 15:47 Читали 16

Самарские "Крылья Советов" получили лицензию РФС на участие в Российской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026. Об этом сообщает сайт клуба.

"Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с РФС и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов. Сегодня финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора в решение существующих проблем", - приводит клуб комментарий председателя совета директоров ПФК "Крылья Советов", вице-губернатора Дмитрия Яковлева.

По его словам, у клуба есть планы по погашению задолженности перед "РТ-Капитал", из-за наличия которой прохождение лицензирования было под угрозой.

Он также отметил, что перед клубом по-прежнему будут ставиться задачи по достижению спортивного результата, выполнению финансовых показателей, а также по развитию спортивной вертикали. "Задачи амбициозные, но при этом достижимые", - заявил Дмитрий Яковлев.