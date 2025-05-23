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Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению государственной итоговой аттестации 2025 года

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"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2025 года на базе защищенных высокоскоростных каналов связи, обеспечив 100% охват экзаменационных помещений в 89 субъектах РФ и 83 зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 странах мира. Для наблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) провайдер установил по две современные IP-камеры в каждом помещении — всего свыше 133,8 тыс. устройств в 5,7 тыс. ППЭ. Основной период сдачи экзаменов начался 23 мая и продлится до 4 июля.

Система видеонаблюдения "Ростелекома" состоит из цифровых IP-видеокамер с широким углом обзора, высоким разрешением видео и качественным звуком, а также коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. Камеры установлены в аудиториях и местах печати, сканирования и сортировки экзаменационных материалов. Они фиксируют ход проведения ГИА, но не ведут съемку персональных данных и ответов участников. Камеры видеонаблюдения установлены также в региональных центрах обработки информации (РЦОИ), где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ", одновременный доступ к которому могут иметь 15 тыс. аккредитованных специалистов и общественных наблюдателей. В аудиториях, расположенных в отдаленных регионах РФ, будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Видеозаписи ЕГЭ будут храниться в центрах обработки данных "Ростелекома". Максимальный срок хранения — до 1 марта 2026 года.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами "Ростелекома":

"Применение современной системы видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта значительно повышает объективность и прозрачность экзаменационных процедур. Более 10 лет "Ростелеком" обеспечивает надежность и безопасность государственной итоговой аттестации. Мы регулярно модернизируем систему, заменяя устаревшее оборудование на видеокамеры отечественного производства, включенные в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), на которых установлено ПО из реестра Минцифры. Таким образом, наше решение — яркий пример успешной реализации политики импортозамещения, которое позволяет оперативно выявлять и предотвращать любые нарушения, обеспечивая надежную защиту интересов всех участников образовательного процесса".

В школах, расположенных в труднодоступных регионах страны, для работы системы видеонаблюдения будут задействованы спутниковые каналы связи, организованные при участии федерального оператора спутниковой связи "РТКОММ" (дочерняя компания "Ростелекома").

Сергей Ратиев, генеральный директор "РТКОММ":

"РТКОММ" как центр спутниковых компетенций обеспечивает работу системы видеонаблюдения за ходом ЕГЭ на труднодоступных территориях. Это помогает создать для выпускников в удаленных населенных пунктах такие же условия прозрачности и объективности сдачи экзамена, что и в региональных центрах. В 2025 году к спутниковым каналам связи подключены аудитории более чем 500 школ в 25 регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Западной и Центральной частей страны".

Контролировать итоговую аттестацию и выявлять нарушения на экзаменах будут свыше 13 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также искусственный интеллект с технологией анализа поведения, разработанной "Ростелекомом". Нейросеть будет ежедневно проверять видеотрансляции из 300 аудиторий и архивные записи из 1 000 классов. При обнаружении подозрительного поведения участника на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит нарушение, и запись поступит на проверку к наблюдателю, после этого — на утверждение к модератору, а затем, при необходимости, в ППЭ. Такой многоступенчатый контроль позволяет сделать процесс сдачи экзаменов еще более честным и прозрачным.

В дни проведения экзаменов специалисты "Ростелекома" будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

Сервисную поддержку портала "Смотри ЕГЭ", а также бесплатную горячую линию для его пользователей обеспечит "Ростелеком Контакт-центр". В течение всего экзаменационного периода специалисты будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ.

Александр Святец, генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра":

"Мы понимаем, как важен и волнителен период сдачи школьных экзаменов для родителей и детей. Операторы горячей линии "Ростелеком Контакт-центра" оперативно обрабатывают запросы пользователей портала "Смотри ЕГЭ", аккредитованных наблюдателей и аналитиков, направляя их к профильным специалистам. Наши операторы уже более десяти лет помогают решать организационные и технические вопросы. Каждый год они повышают квалификацию, чтобы быть в курсе актуальных требований. В мае, в часы пиковой нагрузки, одновременно работают до 16 операторов, которые могут быстро решить срочные вопросы. Горячая линия будет работать до завершения всех экзаменационных процедур — 17 октября".

Досрочный период ЕГЭ, завершившийся 21 апреля 2025 года, прошел в штатном режиме без технологических сбоев. За проведением экзаменов наблюдало свыше 3,2 тыс. камер видеонаблюдения "Ростелекома".

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Новости

Назад. 23 мая 2025
Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению государственной итоговой аттестации 2025 года
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