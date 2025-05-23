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Страховой Дом ВСК вошел в рейтинг топ-100 лучших франшиз

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Франшиза Страхового Дома ВСК вошла в рейтинг лучших в России по версии каталога франшиз Top.Franchise — авторитетного и самого посещаемого каталога франшиз в России и СНГ.

Организаторы ежегодного рейтинга Top.Franchise проанализировали более 3 тысяч франшиз, представленных в каталоге Topfranchise.ru, и выбрали лучшие из них. Франшиза ВСК вошла в топ-100 основного рейтинга, а также заняла 2-е место среди 12 финалистов в категории "Другие услуги населению".

Вектор ВСК направлен на развитие агентского канала. Компания открывает перед страховыми продавцами и новыми "нестраховыми" партнерами возможности, предлагая выгодные условия для старта и масштабирования бизнеса.

Франшиза ВСК — это готовое решение для тех, кто хочет начать прибыльное дело в страховании с полной поддержкой. Компания берет на себя организацию брендированного офиса, его продвижение в геосервисах и обеспечивает кураторское сопровождение. В ряде случаев ВСК также компенсирует затраты на оформление и оснащение офиса.

Особенность программы в том, что даже новички без опыта в страховании могут открыть офис под брендом ВСК. Партнер получает бизнес под ключ: современные цифровые сервисы, обучающие программы, фирменный стиль, корпоративное ДМС для сотрудников и ряд других преимуществ.

На сегодня более 180 франшизных офисов уже работают в 39 регионах России. Офисы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тюмени, Уфе, Волгограде, Сургуте и других городах. В планах компании — открыть франшизу в каждом регионе страны.

Рейтинг TopFranchise.ru — первый независимый рейтинг франшиз, разработанный самими игроками рынка. Рейтинг ежегодно собирает и оценивает данные о франчайзинговых компаниях в России по собственной методике. В 2025 году в рейтинге участвовали более 3 тысяч франшиз.

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Новости

Назад. 23 мая 2025
Страховой Дом ВСК вошел в рейтинг топ-100 лучших франшиз

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