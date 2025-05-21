В Тольятти из-за пожара пострадали 10 машин и фасад здания

21.05.2025 19:18 Читали 10

В среду, 21 мая, в Тольятти произошел пожар около дома № 27 по Итальянскому бульвару. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.