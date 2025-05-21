В Тольятти из-за пожара пострадали 10 машин и фасад здания

В 9:40 загорелась "Газель". Кроме того, огонь уничтожил еще два автомобиля. Также оказались повреждены семь автомобилей и фасад здания. Пострадавших нет.
Пожар ликвидировали в 10:10. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
В среду, 21 мая, в Тольятти произошел пожар около дома № 27 по Итальянскому бульвару. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В 9:40 загорелась "Газель". Кроме того, огонь уничтожил еще два автомобиля. Также оказались повреждены семь автомобилей и фасад здания. Пострадавших нет.
Пожар ликвидировали в 10:10. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.