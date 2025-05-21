Около автовокзала и крупных ЖК: в Самаре построят восемь новых школ

21.05.2025 14:37 Читали 15

Правительство Самарской области запланировало строительство образовательных учреждений. Перечень содержится в программе социально-экономического развития региона.

Больше всего школ появится в Кировском районе. Одну (на 350 мест) разместят вблизи ЖК "Кислород", который СОФЖИ строит за ТЦ "Метро" на 19 км Московского шоссе, вторую (на 1360 мест) - на пересечении Ракитовского и Московского шоссе, вблизи ТЦ "Московский". Проектирование и строительство запланировано на 2025-2028 годы. Еще одна школу на 400 мест в 2027-2028 гг. возведут в границах ул. Юбилейной и Севастопольской.

В Красноглинском районе запланировано строительство двух общеобразовательных учреждений. К 2028 г. на ул. Мира в Крутых Ключах собираются возвести школу на 1360 мест. К 2029 г. аналогичный объект появится и в микрорайоне Новая Самара, но на 700 мест.

В те же сроки построят школы в макрорайоне Амград - на 1500 мест, в районе Централного автовокзала (пер. Тупой, ул. Центральная, Санфировой, пр. Карла Маркса) - на 700 мест, в границах ул. Димитрова, Солнечной, пр. Кирова - на 570 мест. Также запланировано возведение новый корпусов школ "Яктылык" на ул. Александра Матросова, 13 (на 150 мест) - к сентябрю сентябрю 2026 года, и №176 в районе пересечения ул. АнтоноваОвсеенко и Советской Армии (на 320 мест) - к 2028 году.

Появятся новые общеобразовательные учреждения и в других населенных пунктах. К 2027 г. построят школы на ул. Ингельберга, 52 в Тольятти (мкр Федоровка), ул. Николая Судакова в с. Ягодное Ставропольского района, к 2028-м - в Южном городе (6-я очередь застройки), в Кошелев-Парке и пос. Волжском Красноярского района, к 2029 г. - в с. Подстепки Ставропольского района.