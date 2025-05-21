Дело о странной смерти двух самарцев в Оренбуржье прекратили

21.05.2025 16:16 Читали 9

В Оренбургской области прекращено уголовное дело, возбуждавшееся по факту гибели двух самарцев - Михаила Федорова и Максима Благодатского. Об этом редакции Волга Ньюс сообщили близкие погибших, представив копию постановления Бугурусланского межрайонного следственного отдела СК РФ.

В документе указывается, что дело прекращено 10 апреля в связи с отсутствием состава преступления.

Близкие Федорова и Благодатского уже обратились по этому факту к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Напомним, тела мужчин были обнаружены в Бугурусланском районе Оренбургской области в начале июня 2024 года. Они находились на заднем сиденье машины Михаила Федорова. По неофициальной версии, якобы мужчины при работе с незаконной нефтеврезкой отравились попутным нефтяным газом, а затем их тела вывезли с места, чтобы не навлекать проблем на криминальный бизнес.

Якобы 42-летние Михаил и Максим рассказывали близким, что в составе бригады занимались незаконной добычей нефтепродуктов из магистрального трубопровода в районе сел Асекеево и Заглядино. Добытые нефтепродукты, по их словам, перевозили на месторождение нефти около села Пилюгино, откуда потом сдавали на нефтебазу как добытые законным путем.

Вечером 27 мая Михаил позвонил супруге и сказал, что он в ночь выходит на "новый объект". После этого связь с ним пропала. А спустя неделю полицейские сообщили семьям о найденных телах.

По факту их смерти возбуждалось уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Пока не понятно, почему следствие "развидело" состав преступления.