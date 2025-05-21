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Гендиректор "Крыльев Советов" прокомментировал ситуацию с тренерским штабом

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Гендиректор "Крыльев Советов" Роберт Тер-Абрамян прокомментировал ситуацию с тренерским штабом на следующий сезон.

"Мы сейчас сконцентрированы на лицензировании, на суде с "РТ-Капиталом" и двенадцатом "финале" с "Факелом". Впереди не самые простые недели, но, уверен, мы справимся. Потому что мы одна команда, и не только на поле, но и в жизни!" - написал менеджер в своем Телеграм-канале.

Ранее в СМИ писали, что в самарском ФК обновится тренерский состав. На место главного тренера прочили Евгения Калешина.

"Могу сказать одно: для нас Игорь Витальевич - приоритетный вариант. Лукавить тоже не буду. При этом одним из важных векторов нашей работы служит поиск решений задач по улучшению спортивного результата. Рассматривать все возможные кандидатуры главного наставника наших парней - нормальная история для рационализации процессов.

Все решения будем готовы объявить на официальных ресурсах клуба, после досконального обсуждения уже на следующей неделе", - отметил Тер-Абрамян.

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Назад. 21 мая 2025
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Гендиректор "Крыльев Советов" прокомментировал ситуацию с тренерским штабом

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