16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Россельхозбанк обновил программу лояльности

Читали 13

В рамках пяти выбранных категорий кешбэк начисляется бонусными баллами в размере до 15% от стоимости покупок. 100% накопленных баллов можно конвертировать в рубли, максимальный номинал одного балла составляет 0,85 рубля. При этом за покупки фермерских продуктов и оплату путешествий по России можно получить компенсацию по номиналу 1 балл к 1 рублю.

Россельхозбанк запустил обновленную программу лояльности по дебетовым и кредитным картам. Клиенты смогут ежемесячно выбирать 5 категорий для начисления повышенного кешбэка до 15% от суммы покупок, совершенных по картам.

Накопленные бонусные баллы можно конвертировать в рубли с опцией зачисления на карту или потратить в личном кабинете мобильного приложения банка или интернет версии мобильного приложения на компенсацию покупок у партнеров банка. Так, клиентам доступен выбор авиа и ж/д билетов, бронирование отелей и туров по всей России, а также заказ фермерских продуктов с доставкой на дом. Компенсация в таком случае осуществляется по номиналу 1 балл к 1 рублю и не ограничена по количеству баллов.

В случае конвертации баллов на рубли курс обмена зависит от оборота по карте за предыдущий месяц, максимальный номинал одного бонусного балла составляет 0,85 рублей при тратах более 75 тыс. рублей в месяц. Максимально доступная сумма начисления баллов за один месяц — 5000.

"Обновленная программа лояльности РСХБ позволяет клиентам получать больше преимуществ от ежедневных покупок. Держатели карт банка могут тратить накопленный кешбэк на путешествия по России: выбирать эко-туры, бронировать гостевые дома на уникальных природных территориях или провести выходные на ближайшей ферме — все это можно приобрести с компенсацией до 100% стоимости по наиболее выгодному курсу 1 балл к 1 рублю", — отмечает руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Накопленные ранее баллы "Урожай" и "Вкусные баллы" перенесены в новую программу лояльности по курсу 1 к 1.

Подробную информацию по программе лояльности РСХБ можно получить в отделениях Банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 мая 2025
Россельхозбанк обновил программу лояльности
РСХБ и Константин Ивлев ищут героев локальной кухни: более 1,5 тыс. гастробрендов заинтересовал всероссийский кастинг рестораторов
Россельхозбанк запускает реферальную программу "Приводи своих друзей"
Врач ВСК рассказал, существует ли сахарная зависимость и с чем она может быть связана

В России и мире

Автоинсайд от дилера Lada: почему россияне отдают предпочтение отечественному автопрому

В условиях стремительных изменений на автомобильном рынке российский автопром начинает пользоваться все большей популярностью. В интервью со старшим менеджером отдела продаж в дилерском центре Lada г. Самары Иваном Герасимовым мы узнаем о том, как меняются предпочтения покупателей, какие новшества ожидают нас в ближайшем будущем и как Лада продолжает оставаться на пике популярности среди автолюбителей.

Гроза стрижей не испугала: 10 мая на Самарской набережной прошел военно-патриотический фестиваль "Готов к защите Отечества"

"Мероприятие должно было начаться в 14:00, но любознательный народ начал собираться еще, наверное, с 10:00. Свободной минутки присесть не было, не то что пройтись по набережной, с коллегами пообщаться. Благо, когда началось авиашоу, удалось ненадолго вырваться пообедать. Людей достаточно, и что больше всего радует, достаточно компетентных, знающих и просто интересующихся. И молодежи, и среднего возраста мужчины и женщины всё мероприятие толпились у палатки, задавали вопросы, рассматривали экспонаты и держали в руках оружие" — делится эмоциями от фестиваля Ереськов Владимир Валентинович, член Исторического сообщества.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Инженер Александр Растопчин: "Моя цель — создать роботов, способных выполнять весь цикл сельхозработ без человека"

Сельское хозяйство кормит человечество, а роботизация отрасли способна повысить ее эффективность и облегчить труд аграриев. На это нацелена работа агроинженера Александра Растопчин. Он создал мобильную платформу, которая способна в автоматическом режиме, без участия человека, перемещаться по полю и выполнять различные операции. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" ученый рассказал, как работает оборудование, где его можно применить и какие задачи предстоит решить в области роботизации сельского хозяйства.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она