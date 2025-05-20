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Врач ВСК рассказал, существует ли сахарная зависимость и с чем она может быть связана

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Наверное, большинство людей на земле испытывают тягу к сладкому. Молекула сахарозы (содержащейся в сахаре) представляет собой углевод, который состоит из фруктозы и глюкозы. Глюкоза — важнейший энергетический субстрат в нашем организме, без которого мы не смогли бы жить. Но можно ли говорить о том, что существует "зависимость" от сладкого, сопоставимая с такими вредными привычками, как курение? Рассказывает Екатерина Резниченко, врач-нутрициолог Цифровой Клиники ВСК.

Всемирная организация здравоохранения советует не превышать 10% суточной потребности в калориях, получаемых из сахара. Если ваш дневной рацион составляет около 2000 калорий, то, придерживаясь этого правила, вы можете позволить себе наслаждаться любимыми сладостями — шоколадным батончиком, кусочком торта, пачкой мармелада или чем-то подобным — в умеренных порциях практически ежедневно.

Несмотря на отсутствие физической зависимости, некоторые люди испытывают непреодолимое желание употреблять сладкое и остро реагируют на отказ от него. Скорее всего, это связано с устоявшимися пищевыми привычками и определенными поведенческими моделями. Сладости — простой и быстрый способ получить удовольствие, а еда часто служит способом справиться с негативными эмоциями. Запомнив связь между употреблением десерта и улучшением самочувствия, мозг формирует устойчивую привычку и побуждает к повторному употреблению сладкого в стрессовых ситуациях.

Иногда чрезмерная тяга к десертам возникает из-за слишком строгих ограничений в питании. Если вы избегаете сладкого любой ценой, то постоянное желание его съесть будет только усиливаться. Кроме того, причиной тяги может быть несбалансированный рацион: недостаток сложных углеводов или белка приводит к плохой насыщаемости, и организм стремится восполнить дефицит быстрыми углеводами, такими как шоколад или печенье.

Если пристрастие к десертам или лишний вес стали проблемой, то нужно пересмотреть свой базовый рацион и убедиться, что он достаточный по калорийности. Важно помнить, что при здоровом рационе питания одна пищевая группа не должна вытеснять другую. Человек, который ест много сладкого, как правило, не доедает нужное количество необходимой еды — круп, мяса, овощей и фруктов, полезных жиров.

Также важно, что сами по себе десерты, как правило, довольно калорийные, содержат много сахара и жиров, потому обилие сладкого в рационе может привести к профициту калорий, а значит и к набору веса. Таким проблемам более подвержены женщины средних лет

"При появлении непреодолимой тяги к сладкому стоит поискать первопричины. Отмечайте ситуации, в которых у вас возникает желание съесть десерт, и ищите закономерности. Если вы часто едите на фоне усталости, стоит пересмотреть свой режим сна, труда и отдыха. Если вы привыкли "заедать" эмоции сладким, важно научиться вовремя замечать свои переживания и искать непищевые способы их проживания. Исключать сладкое из своего рациона полностью не нужно. Помните, любить десерты — нормально, важно не забывать про меру. В умеренных количествах сладости вам не навредят, а скорее даже будут полезны", — отмечает Екатерина Резниченко, врач-нутрициолог Цифровой Клиники ВСК.

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Новости

Назад. 20 мая 2025
Врач ВСК рассказал, существует ли сахарная зависимость и с чем она может быть связана

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