Продления ул. Авроры придется ждать еще 4 года

19.05.2025 12:31 Читали 6

Строительство нового участка ул. Авроры в Самаре отложили. Судя по данным, изложенным в программе социально-экономического развития региона, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

"Строительство дороги обеспечит поперечную связь с главными магистралями города. По плану, в 2028 г. техническая готовность объекта должна составить 30%. На 2029 год запланирован ввод в эксплуатацию запланирован", — указано в документе.

Причин переноса стройки может быть несколько. Во-первых, губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что подобные проекты поставлены не ревизию. Во-вторых, продлению дороги предшествует большая подготовительная работа, а именно — изъятие и снос объектов недвижимости, которые оказались на пути строительства. Причем по некоторым идут судебные разбирательства.

Новый четырехполосный участок ул. Авроры с тротуарами и велодорожками планируют построить от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. На пересечении Авроры с Московским шоссе сделают транспортную развязку в разных уровнях. Ранее сообщалось, что она будет выполнена в виде тоннеля, как на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.

Стоимость строительства оценивали в 7,8 млрд рублей. Но сумму могут пересмотреть после корректировки проекта.