"Крылья Советов" уступили "Спартаку" — 0:2

19.05.2025 10:00 Читали 6

В воскресенье, 18 мая, в Самаре в 29 туре чемпионата России "Крылья Советов" проиграли московскому "Спартаку" — 0:2.

Уже на 10 минуте самарцы остались в меньшинстве — после просмотра ВАР главный арбитр встречи Сергей Карасев дал красную карточку Гленну Бейлу.

На 22 минуте гости вышли вперед, Мангаш выполнил навес с левого фланга, рикошет от Шитова, и мяч залетел в ворота самарцев — 1:0. Под занавес первого тайма в ворота хозяев был поставлен пенальти, к точке подошел Пабло Солари и пробил в правый нижний угол — 0:2.

На 50 минуте самарцы остались вдевятером, Фернандо Костанца получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На игре присутствовало 22 588 зрителей.

Следующий матч самарцы проведут 24 мая в гостях против воронежского "Факела".