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Карьерный марафон "Я в Агро-2025" охватил 175 тыс. студентов

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Россельхозбанк при поддержке Минсельхоза России завершил всероссийский карьерный марафон для будущих специалистов агропромышленного комплекса. Мероприятие объединило 175 тыс. студентов из 40 аграрных вузов и колледжей. Участники познакомились с ведущими компаниями АПК, желающие прошли онлайн-собеседование и уже получили офферы на работу в агро.

Программа пятинедельного марафона была насыщенной: каждый день включал знакомство с новой компанией, в ходе которого предприятия АПК рассказывали истории успеха своих руководителей и делились пошаговым путем развития в своей компании. В ходе онлайн-эфиров с представителем каждой компании участники могли пройти собеседование по выбранной профессии. В марафоне приняли участие 16 ведущих компаний АПК, а также фермерские хозяйства.

Участники освоили самопрезентацию, прошли "прожарку" резюме — разобрали основные ошибки и научились правильно расставлять акценты, а также создали свои цифровые профили.

Марафон позволил студентам узнать о карьерных возможностях в ведущих компаниях АПК, некоторые участники по итогам онлайн-собеседований получили предложения о трудоустройстве. Так, студенты Уральского, Кубанского, Новосибирского и других аграрных вузов заключили предварительные договоры с такими компаниями, как ГК "Август", "Эко-культура", "Черкизово", "ЭкоНива".

"Современное сельское хозяйство — высокотехнологичная отрасль, в которой применяются инновационные подходы и цифровые решения. Марафон позволил студентам увидеть это своими глазами, напрямую пообщаться с потенциальными работодателями и понять реальные запросы отрасли. При поддержке Минсельхоза России мы создаем мосты между образованием и бизнесом. Уверена, что такие проекты — ключ к устойчивому развитию агропрома России", — отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Елена Батурова.

Заместитель генерального директора по персоналу ГК "АгроТерра" Юлия Брыкина отметила: "Участие "АгроТерры" в карьерном марафоне Россельхозбанка стало ярким событием. Мероприятие подобного формата и масштаба оказалось для нас крайне продуктивным: нам удалось установить полезные контакты с молодыми специалистами, провести разбор резюме талантливых студентов и начать диалог с потенциальными кандидатами на стажировку в компанию. Мы благодарны организаторам и уверены, что такие инициативы помогают отрасли укреплять кадровый потенциал и способствуют повышению престижа работы в сельском хозяйстве".

Уже в 2026 году карьерный марафон "Я в Агро" расширит географию: к нему присоединятся более 20 новых компаний, а число студентов-участников планируется увеличить до 200 тыс.

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Назад. 19 мая 2025
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