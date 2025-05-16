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Страховой Дом ВСК вошел в шорт-лист премии "Бренд года в России 2025"

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Страховой Дом ВСК вошел в состав первого шорт-листа III Национальной премии "Бренд года в России 2025". Компания получила диплом номинанта в номинации "Услуги безопасности и страхования".

По итогам формирования списка номинантов организаторы отметили, что компании, попавшие в шорт-лист премии, обладает гибкостью и учитывают запросы российских покупателей. Финальное голосование экспертного жюри по выбору лауреатов состоится в начале ноября 2025 года.

По итогам 2024 года темпы роста портфеля Страхового Дома ВСК, согласно статистике Банка России, опережает среднерыночный уровень. Так, увеличение сборов компании в non-life сегменте составило 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (12% в целом по отрасли). Также ВСК входит в топ-5 крупнейших российских страховщиков в большинстве ключевых направлений бизнеса — ОСАГО, каско, страховании от несчастных случаев и болезней, имущественных видах и пр., увеличив рыночную долю в non-life сегменте до 8%.

Основным драйвером роста в 2024 году стал сегмент ДМС: сборы здесь выросли на 42,5%, что позволило компании подняться с 6-й на 4-ю позицию в рейтинге крупнейших игроков рынка. Также ВСК показала значительный рост в страховании грузов (+36%) и автостраховании (каско +21%). В страховании имущества компания укрепила свои позиции: сборы в сегменте для физлиц выросли на 11%, а в корпоративном — на 29%, что говорит о росте доверия потребителей к ВСК.

Национальная премия "Бренд года в России" — престижная площадка, где эксперты поощряют лучшие бренды, работающие на российском рынке. Конкурс ставит целью повысить доверие потребителей и авторитет брендов, работающих в России, продвинуть лучшие образцы продукции российских брендов, их проектов и услуг, повысить конкурентоспособность компаний и качества их продукции, а также увеличить узнаваемость и спрос на качественную российскую продукцию и услуги. Отметим, что в 2024 году Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии "Бренд года" в номинации "Услуги безопасности и страхования".

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Новости

Назад. 16 мая 2025
Страховой Дом ВСК вошел в шорт-лист премии "Бренд года в России 2025"

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