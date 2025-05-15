В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву

15.05.2025 10:02 Читали 12

Ленинский районный суд Самары 14 мая начал процесс по уголовному делу теперь уже бывшего гендиректора АНО "Институт регионального развития" Ольги Михеевой. Вместе с ней на скамье подсудимых оказался ее родственник Денис Гусев.

Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию) и выплачивала себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. По предварительным данным, ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей.

С 29 июля 2024 г. Михеева перестала занимать пост гендиректора АНО. Генеральным директором с этой даты стал Максим Козлов. Исполнительным директором с 12 декабря 2023 г. является Екатерина Маркелова. АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служит управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В числе видов деятельности - участие в реализации научно-технических проектов. В программе ИАС Seldon.Basis напротив АНО стоит красная метка с сообщением, что организация часто меняет руководителей.

Михееву сначала отправляли под стражу, а потом перевели под домашний арест. Источники Волга Ньюс рассказали, что в деле Михеевой также фигурировал Денис Гусев. Его считают родственником Михеевой. Кроме того, Денис Гусев указан и на сайте АНО. Его должность - проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".

Согласно информации на сайте суда Ленинского района Самары, Ольга Михеева в апреле требовала от АНО "изменить дату и формулировку причин увольнения и обязать перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного служащего об увольнении недействительным".

"Михеева О.А. обратилась в суд с иском, указав, решение общего собрания о ее увольнении было принято по мотивам неуведомления Михеевой О.А. представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. Под конфликтом интересов подразумевается факт осуществления трудовой функции Гусевым Д.А. (братом Михеевой О.А.) в должности управляющего директора Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", с которым истец не согласен, поскольку никакого конфликта интересов он не допускал, дисциплинарного проступка не совершал. Кроме того, между гендиректором АНО "ИРР" и управляющим директором НОЦа отсутствовала непосредственная подчиненность и подконтрольность одного лица другому", - сообщает пресс-служба суда.

В итоге служители Фемиды во всем разобрались и в удовлетворении иска Михеевой отказали. "Суд пришел к выводу, что у работодателя имелись основания для применения к истцу дисциплинарного взыскания и расторжения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ", - уточняет пресс-служба инстанции.

Теперь до суда дошло основное дело Михеевой и Гусева. Судя по сайту суда, Михеевой вменили четыре эпизода мошенничества, а Гусеву - два. Вести процесс будет судья Анна Грицык. В деле два адвоката - Дмитрий Григорьев и Денис Шишакин.

Новый губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев решил закрыть НОЦ "Инженерия будущего". Он сам сообщил об этом в своем телеграм-канале.