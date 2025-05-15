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"Ростелеком" лидирует на рынке голосовых решений для бизнеса

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"Ростелеком" снова подтвердил лидирующие позиции на рынке цифровых сервисов для бизнес-коммуникаций. Согласно данным независимого аналитического агентства "ТМТ Консалтинг", по итогам 2024 года компания остается ведущим игроком на рынке виртуальной телефонии по количеству клиентов (36%) и выступает основным поставщиком услуги "Бесплатный вызов" с самой большой номерной емкостью в кодах 8-800 и 8-804 (40%). На долю "Ростелекома" также приходится самая заметная часть от доходов в этом сегменте (34%).

Объем российского рынка виртуальных АТС (ВАТС) в 2024 году увеличился на 16,7%, достигнув 29,4 млрд руб. Среди факторов, влияющих на его динамику, аналитики выделяют сделки слияний и поглощений. Так, одним из самых заметных событий стало присоединение к ГК "Ростелеком" компании "Манго Телеком" в марте 2024 года.

Эксперты "Ростелекома" дополнительно отмечают изменение запросов клиентов, а также растущее внимание к виртуальной АТС со стороны малого и среднего бизнеса. Важен для рыночного роста и тот факт, что виртуальная АТС становится основой развития сферы унифицированных коммуникаций, где особенно активен ретейл: его доля среди клиентов ВАТС, по данным "ТМТ Консалтинг", увеличилась до 34%. Сегодня это самый активный потребитель услуги. Также выросли доли гостиниц и ресторанов, индустрии медиа и рекламы, финансового сектора и ИТ-компаний.

На рынке услуги "Бесплатный вызов" по итогам 2024 года аналитики фиксируют общее сокращение объема на 3,1%. Несмотря на это, "Ростелеком" увеличил свои доходы на 2,4%. Это связано с ростом спроса на дополнительный функционал услуги 8-800 со стороны органов власти и крупного бизнеса, а также с активностью со стороны альтернативных операторов.

Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов "Ростелекома": 

"Благодаря внедрению искусственного интеллекта и интеграции с другими информационными системами виртуальные АТС активно развиваются и предлагают новые сервисы: голосовые помощники, отслеживание звонков, речевую аналитику и многое другое. Сегодня это универсальный инструмент, который бизнес может адаптировать под любые задачи — от персонализации клиентского опыта до укрепления имиджа работодателя. Голосовая связь перестала быть просто средством передачи информации, превратившись в ключевой элемент современных цифровых бизнес-коммуникаций. Дальнейшее развитие функционала и усиление тренда на омниканальность неизбежно трансформируют рынок ВАТС в рынок унифицированных коммуникаций, где все каналы взаимодействия объединены в единую экосистему".

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Назад. 15 мая 2025
"Ростелеком" лидирует на рынке голосовых решений для бизнеса

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