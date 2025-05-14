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Страховой Дом ВСК собрал самые яркие и курьезные истории с прошедших майских праздников

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В майские праздники традиционно возрастает количество интересных событий — кто-то активно отдыхает на даче, а кто-то весело проводит время в городе. Агенты Страхового Дома ВСК собрали самые яркие и курьёзные истории прошедших майских праздников.

Страховка от потери документов

Незадолго до майских праздников жительница Ростова-на-Дону оформила ОСАГО в ВСК. Страховой агент для удобства прикрепил к полису свою визитку. Впоследствии это помогло клиентке вернуть утерянные документы. Так, в праздники женщина отправилась на местный рынок, где ее ограбили, выбросив пустой кошелек и документы, включая страховой полис. Человек, обнаруживший украденные вещи, позвонил агенту (контакт нашел на визитке), который и помог связаться с владельцем.

Письмо женщине

Чтение классики способствует росту страхового портфеля — к такому выводу пришел агент ВСК из Москвы. 5 мая к нему обратилась женщина, чтобы внести изменения в ОСАГО. Она пожаловалась, что долго не могла найти офис, и только перейдя на другую сторону улицы, увидела вывеску. Агент парировал ей отрывком из стихотворения Есенина "Письмо женщине" ("Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии…"). Оказалось, клиентка была большой поклонницей творчества поэта. Они разговорились, и помимо ОСАГО она оформила и другие продукты ВСК.

Активный отдых

Жительница Краснодара перед поездкой в Таиланд оформила полис для путешественников в ВСК. Уже из поездки она отправила фото из клетки с тигром своему страховому агенту, прокомментировав снимок так: я сначала не хотела, мало ли что у тигра на уме, а потом муж напомнил, что у нас есть страховка ВЗР и нам с ней ничего не страшно. Аргумент, конечно, для нас приятный, но с дикими животными лучше не рисковать.

После майских

Предприниматель из Магнитогорска в конце апреля обратился к агенту ВСК за страхованием приобретенного недавно помещения, которое он планировал сдавать в аренду. После получения расчета клиент решил, что отложит заключение договора на несколько дней и оформит страховку после "майских". А уже 9 мая он стал жертвой непредвиденных обстоятельств — незнакомая девушка в состоянии алкогольного опьянения въехала на машине в его помещение, разрушив целую стену. В будущем мужчина решил не откладывать оформление полиса на потом.

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Новости

Назад. 14 мая 2025
Страховой Дом ВСК собрал самые яркие и курьезные истории с прошедших майских праздников

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