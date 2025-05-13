16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Посети ты Апатиты" — у заполярного города появился новый гимн из сериала "ВИА "Васильки" от Wink.ru

Читали 11

Уникальную страницу в историю города Апатиты Мурманской области вписал музыкальный сериал "ВИА "Васильки" (16+). На днях создатели сериала при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подарили заполярному городу новый гимн — песню "Посети ты Апатиты", которую в стилистике ВИА 1970-х годов написал композитор и продюсер сериала, лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

Диск с пятью версиями исполнения песни главе города Апатиты Николаю Бове от лица создателей сериала передал сценарист и креативный продюсер проекта Алексей Екс. На диске есть версия с голосом Сергея Жукова, а также варианты в исполнении молодых и уже заслуженных артистов, включая Дмитрия Харатьяна. Один из треков записан на чешском языке. Мероприятие для жителей города с показом эпизодов сериала и фрагмента с исполнением песни "Посети ты Апатиты" организовал Мурманский филиал "Ростелекома".

Николай Бова, глава города Апатиты:

"Город рождался в любви, в стремлении достичь всего, что хочется. Это у него получилось и спасибо Сергею Жукову за то, что он это почувствовал и отразил в своей песне. Уверен, что сегодняшний вечер останется в нашей памяти навсегда. Добро пожаловать в Апатиты!"

Алексей Екс, сценарист и креативный продюсер сериала:

"Сегодня школьники спросили, а откуда вы вообще узнали про Апатиты? Для меня это странный вопрос: всегда знал про ваш город, про ударную комсомольскую стройку, что это большая легенда 1960-70-х годов. Все-таки тогда был дан мощный импульс, который работает до сих пор. И когда мы думали над репертуаром ансамбля из семидесятых, то сам собой вспомнился ваш город и появилась первая строчка припева "Посети ты Апатиты", а потом и вся песня. Она на 100% попадает в дух того времени, когда наши родители, а для кого-то уже бабушки и дедушки были юными, задорными, влюбчивыми и танцевали под такие же мелодии".

Сюжет сериала объединяет два времени. В конце 1970-х стремительно набирает популярность вокально-инструментальный ансамбль "Васильки". Студентка Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно "Васильки" (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. В наши дни, спустя 45 лет, дочки и внук Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Им обязательно нужно собрать повзрослевших участников ВИА "Васильки" (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы они дали концерт 31 декабря. Для этого придется проехать тысячи километров, выбросить скелеты из семейного шкафа и преодолеть обиды, амбиции, отчаяние и вообще всю палитру эмоций.

Снова объединить "Васильков" — единственное условие завещания ставшей успешной бизнесвумен Лены (Ирина Розанова), а иначе наследства не видать. Конкурента и антагониста "Васильков" Бестужева в разные периоды его жизни впервые в одном сериале сыграли отец и сын — Игорь и Григорий Верники. История разворачивается не только в Москве и Подмосковье, она охватывает Геленджик, Крым, Карелию, Тулу, Кемерово, связана с Мурманской областью и даже немного с БАМ.

Ольга Шаньгина, директор Мурманского филиала "Ростелекома":

"Онлайн-кинотеатр Wink.ru стал важной и уже неотъемлемой частью наших пакетов услуг и продуктов, которые включают самые востребованные цифровые сервисы для дома и семьи. Над созданием контента для Wink.ru работают лучшие команды авторов, режиссеров, продюсеров и актеров. Для всех жителей Заполярья и особенно города Апатиты стать частью такой красивой истории как "Васильки" — это большой подарок. Надеюсь, что и желающих посетить Апатиты теперь действительно станет больше".

Производством проекта занималась компания "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии". Первые эпизоды сериала вышли эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) 10 апреля, заключительная серия станет доступна 22 мая.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 мая 2025
"Посети ты Апатиты" — у заполярного города появился новый гимн из сериала "ВИА "Васильки" от Wink.ru
В Самаре для футбольных фанатов выступит группа "Браво"
ИИ-модератор, умный календарь и автопротоколы встреч: что ценят россияне в ВКС-сервисах — в исследовании hh.ru и DION
Фигуранта дела о миллионных взятках главе облМЧС Яна Гущина приговорили к шести годам
Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера
Логистическая отрасль вошла в тройку самых активных потребителей услуг добровольного медицинского страхования
Зло уже пробудилось: премьера триллера "Фишер. Затмение" на Wink.ru состоится 29 мая
"Крылья Советов" разгромно уступили "Пари НН" - 2:5

В России и мире

Автоинсайд от дилера Lada: почему россияне отдают предпочтение отечественному автопрому

В условиях стремительных изменений на автомобильном рынке российский автопром начинает пользоваться все большей популярностью. В интервью со старшим менеджером отдела продаж в дилерском центре Lada г. Самары Иваном Герасимовым мы узнаем о том, как меняются предпочтения покупателей, какие новшества ожидают нас в ближайшем будущем и как Лада продолжает оставаться на пике популярности среди автолюбителей.

Гроза стрижей не испугала: 10 мая на Самарской набережной прошел военно-патриотический фестиваль "Готов к защите Отечества"

"Мероприятие должно было начаться в 14:00, но любознательный народ начал собираться еще, наверное, с 10:00. Свободной минутки присесть не было, не то что пройтись по набережной, с коллегами пообщаться. Благо, когда началось авиашоу, удалось ненадолго вырваться пообедать. Людей достаточно, и что больше всего радует, достаточно компетентных, знающих и просто интересующихся. И молодежи, и среднего возраста мужчины и женщины всё мероприятие толпились у палатки, задавали вопросы, рассматривали экспонаты и держали в руках оружие" — делится эмоциями от фестиваля Ереськов Владимир Валентинович, член Исторического сообщества.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Искусство пирсинга: взгляд профессионала — интервью с Ксенией Соловьевой

В мире пирсинга, где искусство и самовыражение переплетаются, важную роль играют опыт и профессионализм мастера. Сегодня мы беседуем с Ксенией Соловьевой, талантливым мастером пирсинга, которая прошла обучение у одного из лучших наставников в Самаре — Юлии Ивлевой, а также повысила свою квалификацию на курсах у известного специалиста Данила Бурова. Ксения поделится своим опытом работы, расскажет о текущих тенденциях в пирсинге и обсудит важные этические аспекты касательно пирсинга.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самаре для футбольных фанатов выступит группа "Браво"

В воскресенье, 18 мая, в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет заключительный в этом сезоне матч: "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком". В пресс-службе самарского клуба сообщили, что перед матчем запланировано выступление группы "Браво" (12+).

Он и она