Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

13.05.2025 13:13 Читали 16

Крематорию в Красноярском районе быть. Министерство строительства Самарской области выдало разрешение на возведение объекта в районе села Кривое Озеро. Об этом представители ведомства написали в соцсетях - в ответ на вопросы жителей.

"Разрешение на строительство крематория в направлении села Кривое Озеро действительно выдано - после прохождения всех предусмотренных законодательством процедур, включая экспертизу проектной документации. Мы понимаем, что тема вызывает обеспокоенность у части жителей. Поэтому подчеркиваем: решение принималось не спонтанно, а с учетом санитарных, градостроительных и экологических требований", - написали представители минстроя.

Изначально решение о строительстве кладбища площадью 40 га и крематория в ноябре 2020 года приняло собрание представителей сельского поселения Хорошенькое, куда входит Кривое Озеро. Это вызвало недовольство местных жителей, заявлявших о нелегитимности предшествовавших тому общественных слушаний и об экологических проблемах, которые может повлечь за собой появление объектов.

По этому вопросу с властями судились и прокуратура, и сельчане. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. В результате власти отменили планы по строительству кладбища, а вот вопрос возведения крематория находился в стадии обсуждения.

В середине апреля министры строительства и градостроительной политики Самарской области провели встречу с застройщиком. Сообщалось, что здание крематория будет выполнено в нейтральном и лаконичном стиле, чтобы гармонично вписаться в окружающий ландшафт и не вызывать негативных ассоциаций. Также планируется благоустройство и озеленение территории.

Необходимость строительства крематория в минстрое объяснили тем, что "в адрес министерства строительства поступают многочисленные обращения от жителей, обеспокоенных нехваткой мест на кладбищах и ростом стоимости захоронений". Однако, судя по комментариям жителей Красноярского района в соцсетях, противники объекта не собираются сдаваться и, вероятно, вновь инициируют кампанию против крематория.

Фото: Министерство строительства Самарской области / t.me

Известно, что строить объект планирует ООО "Комбинат услуг второго типа" (КУВТ). По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, учредителями являются Виталий Одикадзе, Михаил Лазарев и ООО "Помощь". Первые двое имеют связи с известным самарским бизнесменом, бывшим главой минтранса и экс-депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским.

А вот ООО "Помощь" - московская фирма. Она получила долю в "КУВТ" в 2023 году. Учредители - Алексей Сулоев, Константин Хвалык и Лариса Рубцова - известны на ритуальном рынке. Например, Константин Хвалык, как писали СМИ, "посадил" мэра Астрахани Михаила Столярова. По данным следствия, градоначальник потребовал взятку за землю под строительство крематория, и во время оперативного эксперимента с участием Хвалыка его задержали, а впоследствии отдали под суд.