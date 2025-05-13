Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

"Разрешение на строительство крематория в направлении села Кривое Озеро действительно выдано - после прохождения всех предусмотренных законодательством процедур, включая экспертизу проектной документации. Мы понимаем, что тема вызывает обеспокоенность у части жителей. Поэтому подчеркиваем: решение принималось не спонтанно, а с учетом санитарных, градостроительных и экологических требований", - написали представители минстроя.
Изначально решение о строительстве кладбища площадью 40 га и крематория в ноябре 2020 года приняло собрание представителей сельского поселения Хорошенькое, куда входит Кривое Озеро. Это вызвало недовольство местных жителей, заявлявших о нелегитимности предшествовавших тому общественных слушаний и об экологических проблемах, которые может повлечь за собой появление объектов.
По этому вопросу с властями судились и прокуратура, и сельчане. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. В результате власти отменили планы по строительству кладбища, а вот вопрос возведения крематория находился в стадии обсуждения.
В середине апреля министры строительства и градостроительной политики Самарской области провели встречу с застройщиком. Сообщалось, что здание крематория будет выполнено в нейтральном и лаконичном стиле, чтобы гармонично вписаться в окружающий ландшафт и не вызывать негативных ассоциаций. Также планируется благоустройство и озеленение территории.
Необходимость строительства крематория в минстрое объяснили тем, что "в адрес министерства строительства поступают многочисленные обращения от жителей, обеспокоенных нехваткой мест на кладбищах и ростом стоимости захоронений". Однако, судя по комментариям жителей Красноярского района в соцсетях, противники объекта не собираются сдаваться и, вероятно, вновь инициируют кампанию против крематория.
Известно, что строить объект планирует ООО "Комбинат услуг второго типа" (КУВТ). По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, учредителями являются Виталий Одикадзе, Михаил Лазарев и ООО "Помощь". Первые двое имеют связи с известным самарским бизнесменом, бывшим главой минтранса и экс-депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским.
А вот ООО "Помощь" - московская фирма. Она получила долю в "КУВТ" в 2023 году. Учредители - Алексей Сулоев, Константин Хвалык и Лариса Рубцова - известны на ритуальном рынке. Например, Константин Хвалык, как писали СМИ, "посадил" мэра Астрахани Михаила Столярова. По данным следствия, градоначальник потребовал взятку за землю под строительство крематория, и во время оперативного эксперимента с участием Хвалыка его задержали, а впоследствии отдали под суд.