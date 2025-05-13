16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре для футбольных фанатов выступит группа "Браво"

Читали 15

В воскресенье, 18 мая, в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет заключительный в этом сезоне матч: "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком". В пресс-службе самарского клуба сообщили, что перед матчем запланировано выступление группы "Браво" (12+).

"В рамках FONFEST "Самарская волна" на 3 гейте выступит группа "Браво", песни которой знает наизусть вся страна", - отмечается в сообщении.

Начало концерта - 13:15.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 мая 2025
"Посети ты Апатиты" — у заполярного города появился новый гимн из сериала "ВИА "Васильки" от Wink.ru
В Самаре для футбольных фанатов выступит группа "Браво"
ИИ-модератор, умный календарь и автопротоколы встреч: что ценят россияне в ВКС-сервисах — в исследовании hh.ru и DION
Фигуранта дела о миллионных взятках главе облМЧС Яна Гущина приговорили к шести годам
Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера
Логистическая отрасль вошла в тройку самых активных потребителей услуг добровольного медицинского страхования
Зло уже пробудилось: премьера триллера "Фишер. Затмение" на Wink.ru состоится 29 мая
"Крылья Советов" разгромно уступили "Пари НН" - 2:5

В России и мире

Автоинсайд от дилера Lada: почему россияне отдают предпочтение отечественному автопрому

В условиях стремительных изменений на автомобильном рынке российский автопром начинает пользоваться все большей популярностью. В интервью со старшим менеджером отдела продаж в дилерском центре Lada г. Самары Иваном Герасимовым мы узнаем о том, как меняются предпочтения покупателей, какие новшества ожидают нас в ближайшем будущем и как Лада продолжает оставаться на пике популярности среди автолюбителей.

Гроза стрижей не испугала: 10 мая на Самарской набережной прошел военно-патриотический фестиваль "Готов к защите Отечества"

"Мероприятие должно было начаться в 14:00, но любознательный народ начал собираться еще, наверное, с 10:00. Свободной минутки присесть не было, не то что пройтись по набережной, с коллегами пообщаться. Благо, когда началось авиашоу, удалось ненадолго вырваться пообедать. Людей достаточно, и что больше всего радует, достаточно компетентных, знающих и просто интересующихся. И молодежи, и среднего возраста мужчины и женщины всё мероприятие толпились у палатки, задавали вопросы, рассматривали экспонаты и держали в руках оружие" — делится эмоциями от фестиваля Ереськов Владимир Валентинович, член Исторического сообщества.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Искусство пирсинга: взгляд профессионала — интервью с Ксенией Соловьевой

В мире пирсинга, где искусство и самовыражение переплетаются, важную роль играют опыт и профессионализм мастера. Сегодня мы беседуем с Ксенией Соловьевой, талантливым мастером пирсинга, которая прошла обучение у одного из лучших наставников в Самаре — Юлии Ивлевой, а также повысила свою квалификацию на курсах у известного специалиста Данила Бурова. Ксения поделится своим опытом работы, расскажет о текущих тенденциях в пирсинге и обсудит важные этические аспекты касательно пирсинга.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самаре для футбольных фанатов выступит группа "Браво"

В воскресенье, 18 мая, в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет заключительный в этом сезоне матч: "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком". В пресс-службе самарского клуба сообщили, что перед матчем запланировано выступление группы "Браво" (12+).

Он и она