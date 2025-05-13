В Самаре для футбольных фанатов выступит группа "Браво"

"В рамках FONFEST "Самарская волна" на 3 гейте выступит группа "Браво", песни которой знает наизусть вся страна", - отмечается в сообщении.
Начало концерта - 13:15.
В воскресенье, 18 мая, в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет заключительный в этом сезоне матч: "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком". В пресс-службе самарского клуба сообщили, что перед матчем запланировано выступление группы "Браво" (12+).
"В рамках FONFEST "Самарская волна" на 3 гейте выступит группа "Браво", песни которой знает наизусть вся страна", - отмечается в сообщении.
Начало концерта - 13:15.