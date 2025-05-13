16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Логистическая отрасль вошла в тройку самых активных потребителей услуг добровольного медицинского страхования

Читали 20

Большинство игроков рынка включают в ДМС амбулаторное обслуживание, экстренную и плановую госпитализацию, стоматологию и страхование от несчастных случаев, говорится в обзоре Страхового Дома ВСК и ПЭК, подготовленном совместно с "FM Logistic Россия" и "Мэйджор Карго Сервис".

За январь–апрель 2025 года наибольший спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС) продемонстрировали компании производственной отрасли — на их долю пришлось 30% от всех оформленных договоров, согласно данным Страхового Дома ВСК. На втором месте — IT и технологии (20%), третье поделили финансово-банковский и транспортно-логистический сегменты (15%). На остальные отрасли пришлось 20% от совокупного спроса. "Транспортно-логистический сектор традиционно характеризовался низким уровнем добровольного медицинского страхования сотрудников. В то же время именно эта отрасль особенно остро сталкивается с кадровым дефицитом, что ставит перед компаниями задачу не только привлечения квалифицированных специалистов, но и обеспечения их быстрого выздоровления и возвращения к работе в случае болезни. Всё это делает данный сегмент одним из наиболее динамично развивающихся", — отметила Александра Дунаева, директор по продукту Блока Медицина Страхового Дома ВСК.

"В условиях дефицита кадров ДМС становится преимуществом для многих компаний, которое позволяет им оставаться привлекательным на рынке труда, именно поэтому бизнес все чаще подключается к этой категории страхования", — подчеркнула Мария Шиповалова, директор по персоналу и коммуникациям FM Logistic в России.

Сегодня логистический сектор демонстрирует максимальный охват — игроки рынка оформляют по таким программам более 90% сотрудников, говорится в обзоре.

"Большинство транспортно-логистических компаний включают в ДМС амбулаторное обслуживание, экстренную и плановую госпитализацию, стоматологию и страхование от несчастных случаев. Часто наполнение полиса также зависит от региона и категории персонала", — отмечает Дарья Самойлова, руководитель управления персонала ПЭК: LTL (компания подключила добровольное медицинское страхование с начала 2025 года).

Согласно исследованию, многие игроки рынка предпочитают оформлять программы добровольного медицинского страхования через 3-12 месяцев с момента трудоустройства сотрудников.

По словам Максима Сафронова, руководителя HR-службы "Мэйджор Карго Сервис", экономически эффективнее всего регистрировать полисы через год работы сотрудника: страховые премии, уплаченные за работников с таким стажем, могут быть учтены в составе расходов, что оптимизирует налоговую нагрузку на бизнес.

Один из ключевых критериев при выборе партнера в этом направлении — прозрачность тарифов, отсутствие "скрытых" условий, а также соотношение стоимости и набора ДМС-услуг, отметил он. Кроме того, важна обширная география покрытия клиник с охватом в городах-миллионниках, а также скорость реагирования: в течение часа для экстренных ситуаций (скорая помощь, госпитализация, острая зубная боль), 72 часа — в остальных случаях, подчеркнула Дарья Самойлова.

Во всех отраслях, где человеческий ресурс — основа бизнеса, ДМС становится не просто бенефитом, а инструментом минимизации рисков и повышения лояльности персонала, резюмировали участники обзора.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 мая 2025
Логистическая отрасль вошла в тройку самых активных потребителей услуг добровольного медицинского страхования
Зло уже пробудилось: премьера триллера "Фишер. Затмение" на Wink.ru состоится 29 мая

В России и мире

Автоинсайд от дилера Lada: почему россияне отдают предпочтение отечественному автопрому

В условиях стремительных изменений на автомобильном рынке российский автопром начинает пользоваться все большей популярностью. В интервью со старшим менеджером отдела продаж в дилерском центре Lada г. Самары Иваном Герасимовым мы узнаем о том, как меняются предпочтения покупателей, какие новшества ожидают нас в ближайшем будущем и как Лада продолжает оставаться на пике популярности среди автолюбителей.

Гроза стрижей не испугала: 10 мая на Самарской набережной прошел военно-патриотический фестиваль "Готов к защите Отечества"

"Мероприятие должно было начаться в 14:00, но любознательный народ начал собираться еще, наверное, с 10:00. Свободной минутки присесть не было, не то что пройтись по набережной, с коллегами пообщаться. Благо, когда началось авиашоу, удалось ненадолго вырваться пообедать. Людей достаточно, и что больше всего радует, достаточно компетентных, знающих и просто интересующихся. И молодежи, и среднего возраста мужчины и женщины всё мероприятие толпились у палатки, задавали вопросы, рассматривали экспонаты и держали в руках оружие" — делится эмоциями от фестиваля Ереськов Владимир Валентинович, член Исторического сообщества.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Искусство пирсинга: взгляд профессионала — интервью с Ксенией Соловьевой

В мире пирсинга, где искусство и самовыражение переплетаются, важную роль играют опыт и профессионализм мастера. Сегодня мы беседуем с Ксенией Соловьевой, талантливым мастером пирсинга, которая прошла обучение у одного из лучших наставников в Самаре — Юлии Ивлевой, а также повысила свою квалификацию на курсах у известного специалиста Данила Бурова. Ксения поделится своим опытом работы, расскажет о текущих тенденциях в пирсинге и обсудит важные этические аспекты касательно пирсинга.

Математик Станислав Тихов: "Математические инструменты создают основу для развития науки"

Сменил музыку нот на музыку цифр. Станислав Тихов, будучи аспирантом Пензенского госуниверситета, уже занимается прорывными исследованиями в области математики. Его расчеты создают основу для разработки инновационных устройств и приборов для медицины, электроники, в телекоммуникационных сетях. О своих разработках и роли математики в современном мире Станислав Тихов рассказал в рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели".

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она