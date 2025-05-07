"Ростелеком" провел урок кибербезопасности в Самаре

07.05.2025 09:18 Читали 2

"Ростелеком" провел для учеников самарской школы № 41 открытый урок "Дети в интернете", посвященный цифровому этикету и кибербезопасности. В мероприятии приняли участие около 150 ребят от 11 до 13 лет.

На уроке школьники обсудили правила поведения в Сети и защиту личных данных. После интерактивной беседы подростки приняли участие в квизе, который проходил онлайн и офлайн, посмотрели видеоролики и составили перечень способов борьбы с кибербуллингом.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Современные дети живут в мире, где технологии играют ключевую роль. Знание правил и законов интернета — важная часть их образования. Мы работаем вместе с педагогами школ региона, чтобы научить подростков чувствовать себя уверенно в информационной сети. Уроки цифры и Дни безопасного интернета стали уже привычной формой общения с учениками".

Елена Савина, заместитель директора школы № 41 "Гармония":

"Дети часто чрезмерно доверяют интернету и не соблюдают правила поведения в социальных сетях. В нашей школе мы уделяем значительное внимание профилактике кибербуллинга, проводим внеклассные занятия на тему цифрового этикета. Опыт специалистов "Ростелекома" помогает ребятам лучше усвоить способы защиты от потенциальных угроз".

Провайдер цифровых услуг предлагает школьникам защищенный образовательный цифровой сервис "Ростелеком Лицей", где есть доступ к видеоурокам по всем школьным предметам, развивающим урокам и различным тренажерам. Курс "Цифровое просвещение", размещенный на платформе, поможет подросткам разобраться в особенностях общения в интернете и повысить уровень цифровой грамотности.

Родителям для защиты детей в киберпространстве доступны сервисы "Антивирус" и "Родительский контроль". Подробнее об услугах "Ростелекома" можно узнать на сайте и по телефону 8 800 100 08 00.