16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Авто упростил подачу объявлений на платформе

Читали 17

На Авито Авто частные продавцы могут теперь использовать только госномер без указания VIN-кода при создании объявления. Новая возможность делает процесс размещения объявления о продаже автомобиля еще проще и удобнее.

Госномер помнят практически все автовладельцы, в то время как для ввода VIN-кода часто требуется найти свидетельство о регистрации транспортного средства. Новый функционал автоматически определяет технические характеристики автомобиля по госномеру, что значительно ускоряет процесс создания объявления и минимизирует риск ошибок при ручном вводе данных.

С внедрением этой функции процесс размещения объявления становится еще более интуитивно понятным и простым для пользователей. Продавцу достаточно ввести госномер, после чего система самостоятельно подгрузит данные об автомобиле. Остается лишь указать пробег, добавить фотографии и цену, назначить которую поможет Авито Оценка, благодаря алгоритмам искусственного интеллекта сравнив машину с другими похожими моделями и проанализировав информацию о реальных сделках. После того как цена и все другие поля заполнены, объявление готово к публикации.

В настоящий момент введение госномера без VIN-кода доступно в мобильной версии сервиса, однако в скором времени появится и в веб-версии.

"Новый функционал — часть нашей постоянной работы по совершенствованию платформы Авито Авто, направленной на создание максимально удобного сервиса как для продавцов, так и для покупателей автомобилей за счет внедрения современных технологий. Мы понимаем, что госномер запомнить гораздо проще, чем длинный набор символов VIN, и такое обновление поможет нашим пользователям экономить время и избегать ошибок при создании объявлений", — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Авто.

Отметим, что при необходимости система может запросить VIN-код дополнительно, если информации по госномеру окажется недостаточно.

Версия для печати

Новости

Назад. 30 апреля 2025
Авито Авто упростил подачу объявлений на платформе
Россельхозбанк представил платформу "Я в Агро" на Дне открытых дверей Самарского государственного аграрного университета
Появился прогноз погоды на май в Самарской области
ИТ-холдинг Т1 рассказал, как сократить расходы на кастомные доработки ПО
Гендиректором БК "Самара" станет Игорь Бочкарев
В Самарской области будут обжаловать приговор гражданам Украины, напавшим на сельчан
Самарские скайраннеры стали победителями Кубка России по альпинизму

В России и мире

Югория заняла 2-е место в Национальном конкурсе корпоративных календарей "Серебряные нити — 2025"

23-25 апреля 2025 года в Москве состоялся первый в России Национальный Конкурс корпоративных медиа "Серебряные нити", который является частью современного информационного пространства и традиционно поддерживается бизнес-сообществом.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

Люди

Ученый Эмиль Умеров: "Новый способ синтеза керметов позволит сделать экономику более зеленой"

Огонь в душе и прозорливый ум. Эмиль Умеров раскрыл свой творческий потенциал, став ведущим научным сотрудником кафедры "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" Самарского политеха. Вместе с командой единомышленников он разработал новый энергоэффективный способ синтеза керметов. Эти особо твердые материалы можно применять в различных сферах, что позволит сделать нашу жизнь удобнее и безопаснее, а также существенно повысить эффективность экономики. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" Эмиль Умеров рассказал, как пришел в науку и что мечтает сделать для мира.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она