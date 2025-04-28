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"Перестали водить детей в школу": в Самаре вынесли приговор организатору экстремистской ячейки

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Самарский областной суд вынес решение в отношении местного жителя по фамилии Синцов. Ранее он выслушал приговор в Новокуйбышевске по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) - три года и пять месяцев колонии общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев. Синцова обвиняли в деятельности внесенной Минюстом в список экстремистских организации "Граждане СССР".

Как стало известно из оперативных материалов, экстремистская организация вела деятельность в Новокуйбышевске даже после ее запрета.

"В начале своей деятельности данная организация имела цель возродить СССР, вернуть прежнюю конституцию, собрать как можно больше народу, чтобы все об этом узнали. Однако потом организация стала иметь признаки секты. Ее члены собирались вместе, пели песни, перешли на старославянский язык, не признавали и отвергли государственную символику, заменив ее своей собственной. Потом члены организации стали заходить в муниципальные учреждения, срывать учебные процессы, выгонять директоров школ с мест, вели себя неуважительно в отношении судей, сотрудников прокуратуры, полиции, перестали водить своих детей в школу", - рассказал в суде оперативник ГУ МВД по Самарской области.

В мае 2022 года в организации, по данным силовиков, произошел раскол. Тогда-то там и стал занимать руководящие должности Синцов. Он с коллегами продолжал устраивать съезды организации даже после признания ее экстремистской. Один из свидетелей рассказал, что имели место и онлайн-конференции - говорили об СССР и зачитывали тексты то на русском, то на старославянском.

У организации появился свой алфавит, а новые члены должны были отказаться от своих фамилий. Кто-то из "прихожан" стал понимать, что организация похожа на секту. Название "Граждане СССР" при этом расшифровывали как "сверхдержава Союза Советских Светлых Родов". Интересно, что, по данным СМИ из разных регионов, после различных лекций и "промывания мозгов" в организации могли выманивать у прихожан деньги. Кроме того, людей убеждали, что не нужно платить за услуги ЖКХ и кредиты. В итоге у последователей организации копятся долги.

В интернете сообщество причисляли к сектантам и обсуждали его опасность. Например, есть рассказы, как доверчивым пенсионерам или недовольным чем-то подросткам экстремисты начинают рассказывать, якобы можно не подчиняться законам. Дальше функционеры могут убедить оформить на себя кредит или заложить квартиру в пользу "организации". Есть сообщения и о том, что "граждане-экстремисты" готовили покушения. Ранее ФСБ уже вскрыла экстремистскую ячейку в Сызрани.

В итоге Синцов не согласился с вердиктом новокуйбышевского суда в отношении него самого. И, в соответствии с действующим российским законодательством, несмотря на непризнание его организацией деятельности российских институтов, стал обжаловать свой приговор в апелляционной инстанции. Но облсуд оставил решение в силе.

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Назад. 28 апреля 2025
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