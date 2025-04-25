Какие страховые продукты позволят агенту увеличить свой доход в 2025 году, рассказали на форуме страховых агентов ВСК в Санкт-Петербурге

25.04.2025 13:05 Читали 15

Страховые продукты для бизнеса, включая корпоративный ДМС, а также страхование дач и загородных домов, станут драйверами в 2025 году. Кроме того, популярность сохранят автострахование и ипотека. К таким выводам пришли участники агентского форума ВСК в Санкт-Петербурге.

Традиционный форум страховых агентов ВСК в Санкт-Петербурге собрал около 200 участников. Их у входа встречал автомобиль Haval Jolion, который ВСК подарила петербургскому агенту Татьяне Шимановской за победу в конкурсе для страховых агентов "Звезда Удачи".

"Компания предоставляет агентам множество продуктов и инструментов, которые позволяют значительно расширить сервис предоставляемых страховых услуг, и как следствие, увеличить свой доход. Вознаграждение агентов — это целая система мотивации материального и нематериального характера. Например, важную роль играет статусная модель агента — это когда благодаря квалификации и стажу агент повышает свой статус. Чем выше квалификация агента, тем больше типов вознаграждения в арсенале: добровольное медицинское страхование (ДМС) и коллективное страхование от несчастного случая (НС), компенсация затрат агента, связанных с его профессиональной деятельностью, приоритетный андеррайтинг и урегулирование убытков для клиентов агентов, индивидуальные условия вознаграждения и ежеквартальные и годовые и бонусные выплаты", — отметил заместитель директора Санкт-Петербургского филиала Страхового Дома ВСК Армен Акопян.

На форуме много говорили о страховых продуктах, которые станут драйверами в 2025 году. Прежде всего отметили новый продукт по страхованию дач и загородных домов "Веранда", страховые продукты для бизнеса, а также ДМС и возможности в страховании моторных видов (каско и ОСАГО).

Санкт-Петербургский филиал ВСК — одно из самых крупных подразделений компании. В филиале развитая агентская сеть — страховые услуги оказывают 750 страховых агентов. Для удобства клиентов в Санкт-Петербурге открыты 4 агентства, еще 8 — в Ленинградской области. Кроме того, только в 2024 году в регионе появились 15 франшизных офисов ВСК, к концу 2025 года будут открыты еще 2 агентства в Ленинградской области и 15 новых франшиз.

"Компания открывает перед страховыми продавцами новые возможности, например, дает старт для развития собственного дела. Франшиза предполагает уникальную возможность страховым агентам начать прибыльное дело с полной поддержкой на каждом этапе. Всем франшизам ВСК помогает организовать брендированный офис, размещение своего адреса на геосервисах, навигацию звонков с контакт-центра, сопровождение куратора. В ряде случаев страховщик также берет на себя расходы на брендирование и укомплектование офиса", — отметил Анатолий Краснов, руководитель центра по работе с агентами и нефинансовыми посредниками Страхового Дома ВСК.

Работа с агентской сетью — это стратегия компании на ближайшие три года. Компания предоставляет агентам максимально комфортные условия: ДМС, НС, поездки в туристический центр ВСК, скидки на полисы и другие преимущества и льготы.